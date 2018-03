Delegación del Gobierno en Canarias reúne a ex delegados con motivo del Día de la Constitución excepto Antonio López(PP)

12/11/2008 - 15:49

La Delegación del Gobierno en Canarias reunirá a los ex delegados en las islas en unas jornadas que se han organizado para celebrar el 30º Aniversario de la Constitución aunque estas no contarán con la presencia de Antonio López (PP), delegado en el archipiélago durante el Gobierno de José María Aznar, por "no haber recibido respuesta hasta ahora" a la invitación que se le cursó, aseguró la actual delegada, Carolina Darias, en rueda de prensa.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 (EUROPA PRESS)

Darias explicó que con estas jornadas, que definió de "especial y singular", se pretende "poner en valor el papel de la Delegación" durante los años de vigencia de la Carta Magna, así como destacar el trabajo realizado por los que han pasado por dicha institución en el archipiélago.

Las jornadas que comenzarán este viernes, 14 de noviembre, arrancarán con una mesa coloquio en la que estará al frente, el ex delegado del Gobierno en Canarias Anastasio Travieso, y que versará sobre el sindicalismo y la representación de los trabajadores. Asimismo, el jueves 20 de noviembre, Eligio Hernández, también ex delegado en las islas, moderará una charla sobre el poder judicial en la Constitución, así como el papel del Tribunal Constitucional. Ambas actividades se desarrollarán en la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, sobre las 19.30 horas.

Las acciones previstas continuarán el 26 de noviembre con una mesa coloquio a cargo de Salvador García Llanos, antecesor a la actual delegada del Gobierno en Canarias, donde analizará la evolución de la comunicación en el modelo constitucional. Las jornadas las cerrará José Segura el 1 de diciembre con una charla sobre cuestiones relacionadas con la solidaridad, la insularidad y la ultraperificidad. Estas dos actividades se celebrarán en la sede de la subdelegación del Gobierno en las islas en Santa Cruz de Tenerife sobre las 19.30 horas.

El punto final a la conmemoración de los 30 años de vigencia de la Constitución será el 6 de diciembre en la Delegación del Gobierno de Canarias. De todos modos, Darias indicó que las direcciones insulares también llevarán a cabo diversas actividades.