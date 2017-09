El cineasta Carlos Saura recibe el premio Falcó D'Or del Ibiza Film Festival

3/09/2017 - 16:45

El cineasta Carlos Saura recibió este sábado el premio Falcó D'Or del Ibiza Film Festival (IFF) celebrado en el Centro Cultural Can Jeroni en la localidad de Sant Josep de sa Talaia (Ibiza).

PALMA DE MALLORCA, 3 (EUROPA PRESS)

El premio fue entregado por la actriz Ángela Molina y el cineasta fue homenajeado con la proyección de su película 'Tango', según ha explicado la organización del IFF este domingo en un comunicado.

"No me gusta volver a ver mis películas una vez terminadas, sin embargo, solo con cuatro o cinco de ellas, no me ocurre lo mismo. '¡Ay, Carmela!', 'Goya in Bordeaux', 'Io Don Diovanni', o 'Tango', son la excepción", señaló Saura.

Además, el director aragonés utilizó el IFF para anunciar el inicio del rodaje de la producción española-mexicana 'El dueño de todo el mundo', así como el acuerdo con Antonio Banderas para que interprete a Pablo Picasso en la película '33 días', que contará la historia del 'Guernica'.

Por último, al evento, además del actor y de su hija Anna Saura, asistieron Ángela Molina; la consellera de Cultura del Govern, Francesca Tur; el alcalde del municipio Josep Marí Ribas; la concejala de Cultura, Helena Benlloch; los productores de cine Eusebio Pacha y Antonio Pérez; la actriz y productora Alexandra Fierro; y los pintores Antonio Villanueva y Elisabeth Louy, entre otros.