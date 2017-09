Marlango actuará en el X aniversario del Museo Würth en La Rioja

3/09/2017 - 17:03

Marlango actuará en el Museo Würth de La Rioja con motivo de su décimo aniversario. En concreto, el sábado 9 de septiembre el grupo Marlango actuará en el jardín del museo a partir de las 20,00 horas en un concierto en formato banda.

LOGROÑO, 31 (EUROPA PRESS)

Como es habitual, la entrada al museo y el acceso a ambas actividades es gratuito hasta completar aforo. El acceso tendrá lugar una hora antes del comienzo del concierto.

Leonor Watling es la cara más reconocible del grupo Marlango que comparte con el compositor Alejandro Pelayo. Ambos componen juntos desde el año 1998, y desde hace más de 10 años llevan a los escenarios una concepción de la música basada en un estilo inconfundible que bebe del pop, el jazz y el blues, con un resultado exquisito.

La elegancia al piano de Alejandro Pelayo abriga la voz de una de una de las solistas y actrices con mayor personalidad del panorama español, creando un ambiente que deja huella entre los espectadores.

El nombre del grupo proviene de la canción 'I wish I was in New Orleans' de Tom Waits, uno de los referentes musicales del grupo, junto a Joan Manuel Serrat, Leonard Cohen, Kiko Veneno, Paolo Conte, Radiohead o Fito Paez. Con seis discos de estudio y un incontable número de canciones, el grupo es capaz de cautivar con su riqueza sonora tanto en inglés como en castellano; desde la publicación en 2014 de 'El Porvenir', su álbum más reciente, Marlango explora su faceta más íntima, en la que muestran al público su encanto y con una puesta en escena en la que los sitios elegidos para que suenen sus canciones hagan de cada concierto un espectáculo único.

'SOUND OF LIGHT'

Además, con motivo del X aniversario del Museo en La Rioja, los visitantes podrán acercase a 'Sound of Light', un proyecto conjunto de PLASTIQUE FANTASTIQUE (Marco Canevacci, arquitecto) y el artista sonoro Marco Barotti que explora las posibilidades de la sinestesia (la capacidad de escuchar sonidos asociados a colores y viceversa).

La escultura, que estará instalada en el atrio principal del museo, interpreta y transforma dinámicamente la luz del sol en frecuencias audibles.

Sound of Light permite tener una experiencia a medio camino entre lo audible y lo sonoro, una realidad que combina color, forma, sonido y vibración. La luz no es un elemento estable, y por lo tanto no lo es tampoco el sonido en el interior de la estructura; el sonido cambia en función de la luz exterior y también del punto de vista de los visitantes que pueden desarrollar así un espectro visible y sonoro individual.

El proyecto fue desarrollado por Marco Canevacci y Marco Barotti como una instalación site specific para el festival Urban Lights Ruhr en 2014. Esta es la primera vez que se muestra en España. Fue galardonado con el premio LET'S COLOR 2015 en la categoría de Innovación del color en tecnología y diseño.