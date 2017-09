La vendimia sólo influye al alza en los precios hoteleros de La Rioja

3/09/2017 - 17:28

La vendimia es causa directa de un incremento en los precios hoteleros sólo en La Rioja. En el resto de regiones productoras la vendimia no impacta en los precios hoteleros. En el caso de La Rioja el alza de precios llega al 12,4% frente a la media anual.

LOGROÑO, 3 (EUROPA PRESS)

No obstante, su adelanto puntual de este año al mes de agosto no parece tener un efecto en la demanda turística, que permanece estable en los meses de septiembre y octubre. Con la vendimia, la afluencia de visitantes se incrementa y empuja al alza los precios de alojamiento en La Rioja, sin embargo, en otras regiones productoras no se observa un impacto en los precios.

Esta conclusión se desprende de un análisis realizado por el portal Turismodevino.com usando los precios de 100 hoteles en zonas con tradición vitivinícola.

El análisis concluye que son tres las razones que atraen el interés turístico durante la vendimia en las zonas productoras: El esplendor del paisaje del viñedo; la propia actividad de recolección de la uva y ser testigo de la misma; la multitud de fiestas y actividades de enoturismo que coinciden con estas fechas.

Estos tres factores hacen que las búsquedas en Internet vinculadas a actividades de enoturismo crezcan hasta en un 30% en los meses de septiembre y octubre. Los turistas buscan primero dónde alojarse y posteriormente dónde comer y actividades para hacer.

CAMBIO DE FECHAS

El análisis no identifica, sin embargo, ningún cambio de comportamiento turístico vinculado a las fechas de inicio de la vendimia que se ha adelantado en los últimos años debido a las condiciones climáticas. De este modo, a pesar de que la vendimia se ha iniciado en 2017 unas dos semanas antes de lo habitual, el comportamiento del turista no parece verse afectado por este hecho.

Sorprende que el análisis sí muestra como una posible oportunidad para las bodegas el adelanto de la vendimia, ya que ésta se acerca de forma progresiva a los períodos tradicionalmente de vacaciones estivales. Así, por ejemplo, Denominaciones de Origen como Montilla-Moriles, o las del Marco de Jerez o Canarias han visto adelantar la vendimia hasta julio, coincidiendo de pleno con las vacaciones de verano.

Desde el portal de referencia en enoturismo aseguran que "la vendimia es una oportunidad única para conocer y participar del proceso de elaboración del vino desde sus orígenes, la viña. Más allá de ofrecer visitas guiadas y productos, durante la recolección de la uva, las bodegas buscan que los turistas vivan una experiencia única y sean partícipes de la elaboración del vino".

Según Luis Lechuga, CEO de TurismodeVino.com, "el objetivo es que las bodegas formen parte de los mejores recuerdos de las vacaciones para potenciar la compra de vinos españoles durante el resto del año".

Lechuga señala igualmente que "para el enoturismo no parece significativo un adelanto de la vendimia cada año. Por un lado las bodegas buscan viñedos en altura para retrasar la vendimia pero, además, tras la vendimia llega el espectáculo de contemplar el paisaje rojo de los viñedos, lo que es de por sí un motivo que justifica cualquier viaje o escapada a una zona vinícola".

Sobre la posible evolución futura de precios de hoteles en la temporada alta de enoturismo, el responsable de Turismodevino.com comenta que "el de La Rioja es un caso muy especial al ser una región con muy poca oferta hotelera y con un atractivo concentrado en fechas muy concretas del año".

En cualquier caso, "sería buena noticia para el medio rural, el observar un crecimiento de sus precios hoteleros; implicaría que crece el interés por los productos locales y por un tipo de turismo sostenible. Por otro lado, si la promoción se realiza de forma eficiente y la llegada de turistas crece durante el año, podrían llegar más inversiones que hicieran crecer la oferta y contrarrestar el incremento de la demanda en fechas clave".