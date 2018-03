Fuencarral.-PSOE cree que el derribo del IES Mirasierra podría llegar a ser un "nuevo atentado regional contra la educación pública"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo acompañó hoy a una delegación de padres de alumnos del instituto Mirasierra, en el distrito de Fuencarral, a que registraran en el Consistorio las 7.000 firmas recogidas para evitar el derribo del centro --consecuencia de la ampliación hasta el barrio de la línea 9 de Metro--, una situación que, según el socialista, podría convertirse en "un nuevo atentado de la Comunidad de Madrid contra la educación pública".

La presidenta de la asociación de madres y padres del centro educativo, Mar Coloma, explicó que defienden la ampliación del suburbano pero "no a costa del instituto", el único de carácter público de la zona. Lo que defienden es que la Comunidad de Madrid "valore otras alternativas" que no pasen por el derribo ya que consideran que esta opción sólo es tenida en cuenta por "razones puramente económicas" al no haberse tenido en cuenta el "impacto educativo" para los alumnos.

El derribo viene motivado, según el proyecto presentado por la Comunidad de Madrid, porque por el solar donde ahora se encuentra el edificio en cuestión pasarían las vías del tren con destino a las cocheras. Esto implicaría el traslado de parte del alumnado a un centro provisional, que se empezará a construir en enero en Montecarmelo. El proyecto pasa por volver a construir de nuevo ese edificio del instituto una vez finalizadas las obras del Metro.

El IES Mirasierra cuenta con aproximadamente mil alumnos mientras que el colegio adyacente, afectado también por las obras, tiene a unos 600 niños entre su alumnado. Coloma explicó que si solamente se traslada a los estudiantes de Secundaria, la 'mudanza' afectaría a 500 jóvenes, una cifra que podría subir si se sumasen los de Bachillerato porque no tendría sentido que los profesores tuvieran que estar desplazándose entre la parte que quede en pie y el nuevo centro provisional, que se levantará en Montecarmelo.

"Consideran que lo más barato es tirar el instituto y volverlo a construir antes que valorar otras opciones y, además, se olvidan de valorar todo lo que supone trasladar a los alumnos y convivir, los que se queden, con los ruidos de las obras, las vibraciones, la contaminación y el constante trasiego de maquinaria pesada", explicó la presidenta del AMPA. La duración estimada de las obras es de dos años.

Los padres de los estudiantes del centro ya presentaron ante la Comunidad de Madrid, concretamente en las consejerías de Transportes y Educación, alegaciones al derribo y propuestas alternativas al trazado de Metro para que llegue hasta Mirasierra pero eligiendo otra ubicación.

Consideran que el proyecto presentado por la Comunidad de Madrid no es de su agrado ya que construirían el centro, de nuevo, en un lugar en el que quedaría encajonado junto a otro edificio limitando así la entrada de luz natural a las aulas.

Por su parte, el concejal socialista Pedro Zerolo reclamó a la Comunidad de Madrid que revise el proyecto al considerar que es una cuestión que puede ser solucionada sin suponer el derribo del instituto, al que definió como "modélico en cuanto a enseñanza pública de calidad".

Zerolo insistió en que los padres y alumnos del Mirasierra podrían estar ante "un nuevo atentado de la Comunidad de Madrid hacia la enseñanza pública, como ya pasó con el Santamarca en Chamartín". Éste entrará en funcionamiento el próximo curso con un total de 840 plazas de ESO y Bachillerato y una inversión regional de 4,7 millones de euros. El nuevo centro comenzará a construirse cuando termine la demolición del antiguo.

Durante la duración de las obras de demolición y la construcción del nuevo instituto, las actividades lectivas del IES Santamarca, con 460 alumnos matriculados, se impartirán en las instalaciones del antiguo instituto San Mateo, que tiene una capacidad para 650 alumnos, situado en la calle Beneficencia.

Zerolo adelantó que llevará esta cuestión al Pleno de Fuencarral, que se celebrará esta tarde, y, "si hace falta" se elevará al Pleno de la ciudad.