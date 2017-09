Sota: "Estoy trabajando con normalidad y lo haré hasta el último momento"

4/09/2017 - 11:54

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, ha declinado pronunciarse sobre los cambios que pretende acometer la nueva Ejecutiva del PSOE de Cantabria en las consejerías que gestiona y ha asegurado él está "trabajando con normalidad en el día a día" y seguirá haciéndolo "hasta el último momento".

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

Sota ha indicado que su "obligación y compromiso" es trabajar por Cantabria desde el Gobierno "hasta el último momento que estemos aquí y seamos consejeros". Estoy trabajando todos los días, estoy cumpliendo con mi compromiso y lo haré hasta el último momento", ha añadido.

También ha apuntado desconocer los posibles cambios porque no forma parte de la Comisión Ejecutiva Regional, órgano en el que corresponde "decidir y hablar y determinar si se toma alguna decisión".

Así lo ha señalado este lunes cuestionado por esos cambios que querría realizar Zuloaga en altos cargos del Ejecutivo regional y que podrían incluir también a consejeros.

Ante ello, el titular de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, ya la pasada semana y, en tono de broma, se despidió de los periodistas por si era su última rueda de prensa, algo que Sota no ha hecho. "No vengo a despedirme", ha dicho.

Sobre la crisis interna en el partido por esos posibles cambios, Sota ha dicho que "nunca hago ningún tipo de valoración de las cuestiones internas del partido".

"Se trata de cuestiones internas y no voy a hacer ninguna declaración al respecto. Comprendo su interés pero entiendan que a estas alturas de mi vida no rompa una línea de comportamiento que he tenido siempre", ha añadido.

Insistido en que, de producirse esos cambios, no se trataría de cuestiones internas de un partido sino de algo que afectaría al Gobierno y, por tanto, a los cántabros, Sota ha indicado que él no forma parte de la Ejecutiva del PSOE y, por tanto, "no puedo avanzar nada al respecto".

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo ha hecho estas declaraciones tras valorar en rueda de prensa los datos del paro del mes de agosto.