PP arremete contra "gobierno ausente" de Carmena, que va ya por "su segunda vuelta al mundo desde que es alcaldesa"

4/09/2017 - 12:07

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha criticado este lunes en rueda de prensa al "gobierno ausente" de Ahora Madrid durante el mes de agosto y que la regidora, Manuela Carmena, vaya ya por "su segunda vuelta al mundo desde que es alcaldesa", con 93.066 kilómetros, lo que se traduciría en 145.000 AVIOS si se tratara de vuelos hechos con Iberia.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Tirando de ironía, Almeida ha lanzado que, para hacer frente al síndrome postvacacional, la alcaldesa ha decidido que durante los cinco primeros días del mes se trasladaría a Nueva York, donde participa en una conferencia de la ONU, viaje que aprovechará para reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

"Ha sido el gobierno ausente porque Manuela Carmena no ha estado (en agosto). Sí estuvo el día 15 (La Paloma) y en Barcelona pero no hubo dirección alguna porque los tenientes de alcalde Marta Higueras y Nacho Murgui no han tenido intervención pública ninguna ni se ha notado la actividad del Ayuntamiento", ha opinado Almeida.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)