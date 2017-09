CCOO avisa de que los trabajadores de Marsegur en Baleares están "al borde de la huelga"

4/09/2017 - 12:08

Comisiones Obreras (CCOO) en Baleares ha avisado este lunes de que los trabajadores de Marsegur en Baleares se encuentran "al borde de la huelga".

PALMA DE MALLORCA, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado la organización sindical en un comunicado en el que califican de "absolutamente insostenible" la situación de los vigilantes de seguridad encargados de la vigilancia y control de determinados cuarteles de Mallorca y Menorca desde que Marsegur SA se hizo cargo de la concesión, hasta ese momento adjudicada a Seguridad Integral Canaria.

CCOO ha criticado que "los deplorables antecedentes y los continuos conflictos a que el nombre de Marsegur está asociado no han supuesto ningún obstáculo para que el Ministerio de Defensa, en un evidente ejercicio de irresponsabilidad, le haya adjudicado la contrata".

El sindicato ha explicado que los trabajadores de los cuarteles de Palma y Menorca, a los que hasta el momento se les aplicaba la tabla salarial y las prerrogativas del Convenio Estatal de Seguridad Privada, han "sufrido un monumental hachazo en sus nóminas que superaría los 450 euros mensuales".

Desde CCOO han indicado que la nueva concesionaria, "de forma manifiestamente ilícita" había pasado a aplicarles la tabla salarial de un convenio de empresa, el de Marsegur, que había sido "declarado ilegal por el Tribunal Supremo".

Los trabajadores afectados habían interpuesto denuncias de forma individual pero ante la "lentitud" de los Juzgados de lo Social CCOO iniciará un calendario de movilizaciones --todavía por concretar-- a partir de este septiembre.

Con todo, la organización sindical no descarta que los trabajadores vayan a la huelga si no se obliga a la nueva concesionaria a aplicar los términos del Convenio estatal del sector o si no se le revoca la contrata a Marsegur "de forma inmediata".