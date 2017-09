Defensa convoca 2.500 nuevas plazas para tropa y marinería

4/09/2017 - 12:50

El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha el segundo ciclo de reclutamiento de tropa y marinería para 2017. De este modo, las Fuerzas Armadas buscan 2.500 nuevos soldados para el Ejército de Tierra (1.675), la Armada (450) y el Ejército del Aire (375).

Los postulantes a hacerse con alguna de estas plazas deberán tener la nacionalidad española o la de alguno de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay o Venezuela.

También deben tener entre 18 y 29 años, carecer de antecedentes penales, no tener abierto ningún procedimiento judicial, no estar privado de derechos civiles, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración General del Estado, disponer de la ESO o sus equivalentes, poseer la actitud psicofísica necesaria, no ser militar de tropa y marinería con compromiso en vigor y no haberlo sido en algún momento.

El plazo de solicitud de plazas comenzó este lunes y finalizará el próximo día 25 de septiembre. Toda la información al respecto está disponible en el Área de Reclutamiento de las distintas subdelegaciones de Defensa y en la siguiente página web: 'www.reclutamiento.defensa.gob.es'.

