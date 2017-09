Marín afirma que quitar el impuesto de sucesiones "no agujerea nada" y avisa de "otras puertas" para negociar cuentas

4/09/2017 - 13:09

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha insistido este lunes en que eliminar en Andalucía el impuesto de sucesiones y donaciones "no agujerea nada" sino que "hace justicia", así como ha advertido al Gobierno andaluz que "hay otras puertas para negociar el presupuesto andaluz" del próximo año. "Seguro que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, está dispuesto", ha ironizado.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Marín en la rueda de prensa que ha ofrecido tras reunirse en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidenta del Gobierno andaluz, con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para abordar el nuevo sistema de financiación que debe defender Andalucía, y donde ha sido preguntado por los periodistas por el posicionamiento que defenderá Cs en la reunión que mantendrá en la tarde de este martes con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la reforma de este impuesto.

En este sentido, Marín, que espera que pueda haber un acuerdo en la reunión de este martes, ha explicado que Cs defiende para Andalucía "lo mismo que en toda España", esto es que se debe llegar al millón exento por heredero, además de adoptar otras modificaciones en un impuesto que cree que está "condenado a ser eliminado".

Tras rechazar el modelo que defiende el PP porque cree que supone crear paraísos fiscales, Marín ha insistido en que la clase media, "que es la que ha soportado el peso de la crisis, tiene que dejar de soportar la injusticia de este impuesto". "El millón exento por heredero es una barrera importante a la hora de decir que ese impuesto pasará a la historia" ha agregado.

Y es que, a su juicio, el debate sobre este impuesto es "el chocolate del loro" pues entiende que "es cuestión de posicionamiento ideológico no económico". Ha defendido así que su eliminación "no agujerea nada" sino que "hace justicia" y "es hora de que resolvamos este asunto de una vez por todas" porque, ha insistido, "no pone en riesgo ni los presupuestos, ni la sanidad, ni a la educación andaluza".

"Ese argumento no cuela", ha apostillado Juan Marín, quien ha avanzado que Cs desea llegar a un acuerdo en este sentido con el Gobierno andaluz porque en Andalucía "debe seguir la estabilidad para que se siga creando empleo, debe haber Presupuestos para que no se ponga nada en riesgo, pero también en Andalucía hay que que hacer justicia social y esta es una forma de hacerlo".

Según ha indicado el líder andaluz de Cs, "si es posible seguirá habiendo en Andalucía la estabilidad que ha ofrecido Cs" pero, según ha recalcado, "no estamos dispuestos a pagar cualquier precio" y "es hora de que se haga justicia a mucha gente".

A su juicio, eliminar sucesiones es un ejercicio de transparencia, de justicia y necesario "porque este impuesto está condenado a eliminarse pero los gobiernos con capacidad legal para hacerlo no lo hacen", ha lamentado.