Cataluña. el pdecat ve "absurdo" poner urnas en las mezquitas el 1-o

4/09/2017 - 13:08

El PDeCat, formación que lidera Carles Puigdemont, no intentará poner urnas en mezquitas en el anunciado referéndum del 1 de octubre porque sería "absurdo", aunque esta formación nacionalista reconoció que está haciendo campaña entre los musulmanes de Cataluña para que voten en esta consulta.

Así lo aseguró, en declaraciones a Servimedia, Eric Beltrán, responsable de Inmigración del PDeCat, quien sostuvo que "las mezquitas y los oratorios tienen que ser para el culto y no tienen que entrar a para hacer política de ningún tipo".

Beltrán valoraba así que la Comisión Islámica española, según informa este lunes el diario 'El Mundo', haya ordenado abortar cualquier acto independentista organizado en las mezquitas catalanas y que tampoco en estos centros de culto se coloquen urnas el 1-O.

A este respecto, el responsable de Inmigración del PDeCat dijo que su partido no ha pensado en colocar urnas en las mezquitas el día del referéndum independentista, puesto que sería "absurdo". "Las urnas no tienen que estar en las mezquitas, estarán en los colegios electorales como siempre en todas las elecciones", afirmó este dirigente del partido de Puigdemont.

CAMPAÑA ANTE LOS MUSULMANES

Añadió que en la consulta del 9 de noviembre de 2014 no se colocaron urnas en mezquitas y que pudo darse algún caso en la votación independentista que se celebró en 2009 en el municipio barcelonés de Arenys de Munt. Destacó, no obstante, que en este caso se trató de una iniciativa ciudadana y no de un referéndum organizado.

En todo caso, Beltrán insistió en que los actos por el 1-O "no se tienen que hacer en una mezquita igual que no se tienen que hacer en una iglesia". Sin embargo, reconoció que están difundiendo el proyecto del referéndum independentista entre la comunidad musulmana, pero que los encuentros los están realizando "en centros cívicos, plazas, donde haga falta", pero no en lugares de culto.

