(ampliación) cataluña. rajoy promete actuar con “inteligencia, tranquilidad y firmeza” contra el 1-o

4/09/2017 - 13:15

- Pide a Puigdemont que rectifique porque el referéndum es "un absurdo" que no se puede consentir

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió este lunes que actuará con "proporcionalidad, inteligencia, tranquilidad y firmeza" contra el referéndum de independencia que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha anunciado para el próximo 1 de octubre.

En su discurso ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, reunida esta mañana en Madrid para fijar la estrategia ante el nuevo curso político, Rajoy advirtió de que "no puede existir un Gobierno democrático que pretenda ir contra la ley fundamental", alegando que es "un absurdo y una estafa" a la democracia.

"No podemos consentirlo", aseveró el jefe del Ejecutivo, para acto seguido incidir en que actuará "con proporcionalidad, inteligencia, tranquilidad y firmeza", que es "justo lo contrario que ellos (los independentistas) quieren que hagamos".

Abundó en que su obligación es "cumplir y hacer cumplir la ley" y que el PP en bloque va a "preservar la unidad de España" para el respeto al texto constitucional esté garantizado. "¡España es un Estado de Derecho y aquí la ley se cumple y es igual para todos!", proclamó.

APROBAR LA LEY DEL REFÉNDUM ES UN "DISPARTE"

En cuanto a la posibilidad de que el Parlamento catalán apruebe en el pleno de esta semana la ley del referéndum, declaró que "esto es un nuevo disparate que se viene a sumar a los muchos que hemos visto en las últimas fechas". "¡Pretenden saltarse todos los trámites legales que se utilizan en todos los parlamentos civilizados!", exclamó.

Rajoy, que centró buena parte de su discurso en el pulso independentista, recriminó a los promotores del referéndum que nunca hayan querido dialogar. "Sabían que el presidente del Gobierno no podía autorizar ese referéndum y que la soberanía nacional no pertenece al presidente", les reprochó.

"Sabían desde hace mucho tiempo que yo no iba a autorizar el referéndum porque no podía, porque no quería y porque se lo dije con meridiana claridad, pero no les importó", se quejó, al tiempo que les advirtió de que esta "huida hacia delante no conduce a ninguna parte".

El líder del PP recalcó que el proyecto independentista no cuenta con apoyos en Europa "ni en ningún país del mundo" y alertó de que si las pretensiones de Puigdemont y los suyos se convierten en realidad, "Cataluña se irá de Europa".

"RECTIFICACIÓN"

Así las cosas, puso en duda la capacidad de liderazgo del propio Puigdemont, por no haberse preguntado "qué estamos haciendo y a dónde vamos". A juicio de Rajoy, lo "más razonable" a estas alturas sería que el presidente catalán rectificase.

Al no hacerlo, continuó, está dividiendo "como nunca" a la sociedad catalana, gobernada por "extremistas de los más extremistas". "Que la CUP exigiera la cabeza de Artur Mas y se le diera es un disparate como pocos de los que he visto", espetó.

Pese a estas tensiones, indicó que su Gobierno ha estado atendiendo "las necesidades" de los ciudadanos de Cataluña, ya que se ha "evitado la quiebra" de esta autonomía, que no se podía financiar en "ningún mercado" por generar "confianza ninguna".

Por todo ello, dejó bien claro que "no pueden hacer el referéndum como pretenden, porque no tienen la competencia para hacerlo" y "no puede decidir sobre el conjunto de España solo una parte de España", privando al resto de españoles de decidir sobre el futuro de su país.

04-SEP-17

