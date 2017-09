La situación de las ITV, en punto muerto tras rechazar la oposición el decreto ley que permitía aumentar las concesiones

4/09/2017 - 13:54

El consejero de Presidencia asegura que ya están trabajando por solucionar la situación, ya que el modelo anterior estaba vigente hasta hoy

La situación de las ITV de la Región ha quedado en punto muerto después de que los partidos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, tumbaran el decreto ley que permitía aumentar de 8 a 18 las ITV en la Región de Murcia, entre otras medidas.

Tras el debate parlamentario, el consejero de Presidencia, Pedro Rivera, ha asegurado que el Gobierno ya está trabajando para "solucionar este problema que ha creado la oposición", ya que el modelo anterior estaba vigente hasta este lunes. El diputado 'popular' Javier Iniesta ha negado que el modelo anterior se vaya a prorrogar tras lo ocurrido en el Pleno de la Asamblea Regional.

Tanto el consejero como el diputado del PP Javier Iniesta han expuesto que el decreto ley pretendía abaratar los costes de las ITV en la Región, acabar con las colas en las estaciones de inspección de vehículos y evitar que los ciudadanos tengan que desplazarse hasta 30 kilómetros a distancia de su casa para pasarle a su vehículo la inspección técnica. "A partir de ahora el Gobierno trabaja por solucionar la situación y dotar a la Región de un sistema de mejora de tarifas y cercano al ciudadano", ha manifestado el consejero que ha evitado concretar cómo se adoptarán dichas medidas que se están estudiando.

El diputado del PP Javier Iniesta ha criticado la actitud de Ciudadanos en este debate, ya que según asegura habían llegado previamente a un acuerdo para que el decreto ley saliera adelante. "Hemos trabajado muchos meses y de la noche a la mañana cambian de opinión. Se creen que esto es la feria, pido seriedad al grupo de Ciudadanos", ha dicho.

Además de eso, se ha dirigido a los 200 trabajadores de las empresas concesionarias para advertirles de que "gracias a Ciudadanos, el acuerdo que había con los sindicatos es papel mojado porque no ha respetado un acuerdo que intentaba estabilidad para el empleo y eso es lamentable".

La justificación que han dado desde la formación naranja para no apoyar el decreto ley es que creen que "no es la mejor" para los murcianos. El diputado Miguel Ángel López Morell ha advertido de que se escudan en bajadas de tarifas hasta un 80% pero "no es lo que dice el decreto". La formación naranja sigue pidiendo la liberalización del sector, a pesar de que pactaron con el Gobierno regional una reducción del plazo de 15 años a 10 para realizarlo de manera progresiva.

Por su parte, Podemos ha defendido que las ITV las gestione una empresa pública. Andrés Pedreño también ha pedido la tramitación del mismo como proyecto de ley y que se incorporen garantías de que la ITV de Alcantarilla seguirá siendo pública, que asumirá funciones de control y se unificarán criterios.

Durante el debate parlamentario, Podemos ha aludido a un dictamen del Consejo Económico y Social (CES) en el que se pedía que el decreto incorporara garantías para limitar la movilidad geográfica de los trabajadores de las ITV y se prohíba la subcontratación de las funciones. Además, han solicitado horarios en las estaciones de inspección de vehículos para ofrecer garantías de conciliación. "Solo bajo estas condiciones aceptaríamos un régimen concesional", ha apuntado el diputado de la formación morada Andrés Pedreño, que también ha dicho que el decreto es "sin ideales, se ha hecho pensando en beneficiar a los de siempre".

Desde el PSOE, Alfonso Martínez Baños ha lamentado la intención de "privatizar" el servicio de las ITV y considera que el Gobierno ha querido tomarles el pelo "con una política populista neoliberal que responde a razones partidistas y a intereses empresariales". Ellos habían propuesto durante el debate que se creara una ponencia en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo que estudie el nuevo modelo que debe regir a las ITV, aunque considera que debería ser público.