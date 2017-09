Más de 50 propuestas componen el programa "más arriesgado" del WOS Festival, que arranca este miércoles en Santiago

4/09/2017 - 14:11

Cine, conferencias, 'clubbing', performances y, por supuesto, música llenarán 12 espacios de la capital gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

El WOS Festival encara su cuarta edición, la "más arriesgada" según sus organizadores, con una programación compuesta por más de 50 propuestas que durante cinco días llenarán de cine, música, 'clubbing', performances y conferencias doce espacios de Santiago de Compostela.

Se trata de una de las citas más innovadoras del panorama de festivales no solo a nivel gallego, sino estatal, diseñada para un "público aventurero" y en la que la ciudad compostelana es "la verdadera protagonista", como ha indicado el director de la productora Work On Sunday, Iván Arias.

Este lunes ha tenido lugar en la Fundación Granell --uno de los espacios que albergarán actividades del WOS-- la presentación del festival. Allí, Arias ha estado acompañado por el alcalde santiagués, Martiño Noriega, la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, el director de Agadic, Jacobo Sutil; la gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, y el 'product manager' de Son Estrella Galicia, Victor Martiñán.

El CGAC, la Cidade da Cultura, la Fundación SGAE, la Fundación Eugenio Granell, la Igrexa da Universidade, la sala La Montiel, el mercado de Abastos, la Sala Numax, el Teatro Principal y las salas Capitol, Malatesta y Riquela serán los espacios que acojan las más de 50 actividades que conforman el programa del WOS Festival 2017, que arranca este miércoles y cerrará sus puertas el próximo domingo.

Un festival que se articula en torno a cinco líneas: música, cine, 'clubbing', performances y conferencias; todas ellas basadas en la filosofía de la "innovación" y tratando de traer propuestas poco vistas en Galicia y España.

MÚSICA

De este modo, serán varios los artistas que actúen por primera vez en tierras españolas. Y lo harán en Santiago, una ciudad que, según Iván Arias, es un "foco de atracción" para los artistas. "Cuando contactamos con los artistas nos damos cuenta de que hay interés por venir aquí", ha apostillado.

Además de traer a la capital gallega a artistas de lugares como Australia, Finlandia, Estados Unidos o Alemania, la organización reserva espacio para las bandas gallegas "que quieren ir más allá" y que, por su música, tienen dificultades para tener cabida en otro tipo de eventos más convencionales.

Bflecha, Boyanka Kostova, Ghost and Tape, Greg Fox, Hhy & The Macumbas, Julia Kent, Sontag Shogun, K-X-P o el alemán Robert Henke, una de las referencias mundiales de la música electrónica, son algunos de los 33 artistas musicales que estarán en Compostela a lo largo de los cinco días del WOS.

CINE, CONFERENCIAS Y PERFORMANCES

El WOS también pretende ser un punto de encuentro entre artistas y los diferentes agentes culturales, por lo que su programación incluye conferencias en la Cidade da Cultura y el Centro Galego de Arte Contemporáneo, que serán abiertas al público en general.

Por otra parte, fruto de la colaboración con la Sala Numax, el cine será otro de los protagonistas del festival. La sala compostelana albergará la proyección de 'Rage. A movie about Acid Music' de Dominque Lohlé y Guy-Marc Hinant; 'Tony Conrad: Completely in the present' de Tyler Hubby --ambos estrenos en España-- y 'Mientras el cuerpo aguante', un documental de Fernando Trueba sobre el cantautor anarquista Chicho Sánchez Ferlosio.

Todo ello se completa con varias 'performances' que tendrán lugar en la recién creada Sala Montiel, un espacio dedicado a las artes escéncicas contemporáneas que ha abierto esta misma semana sus puertas.