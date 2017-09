Almeida dice que si Carmena asume Cultura es porque "no se fía de sus concejales"

4/09/2017 - 14:22

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha opinado que si la alcaldesa, Manuela Carmena, asume finalmente las funciones de Cultura de manera definitiva es porque "no se fía de sus concejales".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Almeida ha hecho referencia a la información del diario El País, que apunta que Carmena se quedará con el área de Cultura hasta el final de su mandato, en 2019 mientras que cederá las competencias de Deportes a los distritos.

Así, ha recordado que en el pleno de marzo la alcaldesa indicó que "en tres o cuatro meses" designaría nuevo concejal de Cultura. "Lo que no sabíamos es que ella se estaba autoproponiendo o no nos dijo la verdad" que, según el edil, es que "no se fía de sus concejales".

El popular ha arremetido contra la función interina de Carmena en Cultura por la ausencia de cine este verano en Conde Duque, el cierre del Templo de Debod o la reducción de la programación de títeres en el Retiro.

"¿Está capacitada además de para ser alcaldesa y pilotar su proceso de sucesión? ¿No hay ningún concejal al que vea capacitado? Sabemos que la experiencia con Celia Mayer fue desalentadora pero eso no quiere decir que no pueda trabajar en equipo porque, cuando un concejal le falle, ¿también asumirá ella las competencias?", ha planteado.

Compatibilizar el cargo de alcaldesa con el de concejala de Cultura es legalmente posible "pero no recomendable" dado que no se pondría ella al frente de Cultura "porque es la mejor" opción sino porque es "la menos mala dado que no se fía de ninguno de sus concejales".

La pasada semana la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, contestó en rueda de prensa que Carmena no les había transmitido por el momento nada sobre la concejalía de Cultura y que ahora las prioridades del área son otras, como las líneas de subvención que presentó.