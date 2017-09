Podemos afirma que los datos evidencian la "enorme precariedad" del mercado laboral andaluz

4/09/2017 - 14:26

Podemos Andalucía ha manifestado que el aumento del número de parados andaluces el pasado mes de agosto en 17.094 personas pone de manifiesto la "enorme situación de precariedad del actual mercado laboral" andaluz.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Tras indicar que son los peores datos desde el año 2008, la responsable del Área de Mundo del Trabajo de Podemos Andalucía, Zoe Arcanio, ha señalado en un audio difundido por la formación que "es preocupante e indignante" que más de un tercio de los de los nuevos parados en España sean andaluces, reflejando que en esta comunidad "la precariedad y la temporalidad" laboral vienen de largo plazo.

Ha señalado que Andalucía sigue a la cabeza del paro en España y "no porque agosto sea un mes malo, como ha dicho la presidenta de la Junta, sino que se demuestra que el pilar con el que se intenta sostener la economía andaluza es inestable y se desvanece muy fácilmente".

Ha recalcado que los datos arrojan que no hay un modelo productivo que genere empleo estable y con condiciones laborales dignas, mientras que los ingresos derivados del turismo hacen crecer a un ritmo galopante las arcas de unos pocos, al tiempo que los sueldos y condiciones laborales de la mayoría retroceden a niveles del siglo pasado.

En su opinión, Andalucía no puede permitirse que los "contratos de junio sean los parados de agosto y volver a los datos de 2008". Ha dicho que eso "no es salir de la crisis, sino que es no poder despertarnos de una pesadilla originada por las políticas de recorte y de austeridad".