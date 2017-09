Rodríguez saluda que Díaz quiera acordar pero le pide coherencia porque "no puede pedir dinero y agujerear la hacienda"

4/09/2017 - 14:30

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha saludado este lunes la disposición de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas parlamentarias de cara al nuevo sistema de financiación autonómica, si bien le ha exigido "coherencia" porque, a su juicio, "no puede pedir más dinero a Madrid mientras agujerea la hacienda andaluza" en virtud de los acuerdos que ha adoptado en este sentido con Cs.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Rodríguez al término de su reunión con Susana Díaz en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, en el marco de la ronda de encuentros que está manteniendo este lunes con todos los líderes políticos con representación parlamentaria para buscar una posición común sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Rodríguez, que ha valorado positivamente la reunión, ha lamentado que no se haya aportado a los grupos antes de sustanciarse el encuentro un documento previo sobre el que debatir "propuestas concretas" para haber mantenido así una reunión de trabajo "y no una galería de fotos". También ha criticado que a pesar de que su grupo lo solicitó, no hayan podido acompañarla en el encuentro con la jefa del Ejecutivo andaluz la portavoz de Hacienda y el de Economía de Podemos.

Así las cosas, la portavoz de Podemos ha explicado que Susana Díaz le ha trasladado una serie de propuestas para reformar el sistema de financiación que espera recibir este mismo lunes para empezar a trabajar sobre el mismo, al tiempo que ha sostenido que comparte con la presidenta que este asunto "va más allá de los intereses de los partidos". "Hay que pensar en los intereses de Andalucía de aquí a diez años porque nos jugamos la garantía de servicios públicos fundamentales", ha afirmado.

"Merece la pena hacer un esfuerzo extremo por alcanzar un acuerdo con las fuerzas de Andalucía y también con el resto de comunidades del país", ha sostenido Teresa Rodríguez, quien cree que este debate va más allá de decidir el criterio en función de la población, la insularidad o la dispersión territorial: "El centro de la cuestión debe estar relacionada con conseguir suficiencia financiera para garantizar los servicios básicos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía".De la misma manera, la líder andaluza de Podemos ha celebrado que Susana Díaz se haya posicionado en el mismo sentido que su partido en cuanto a que "es necesario no pelearse por los trozos de la tarta, sino que hay que evitar una batalla entre territorios por el reparto migajas que pueda aportar el Gobierno central y para eso hay que ampliar la tarta". Ha vinculado esto a la necesidad de abordar una reforma fiscal progresiva que permita meter más dinero en la Hacienda por esa vía.

Así, Teresa Rodríguez ha advertido de que la reforma fiscal debe situarse en el centro del debate sobre la financiación autonómica porque sino "vamos a los juegos de hambre entre comunidades autónomas", mientras también ha criticado que el Gobierno andaluz "agujeree" la hacienda andaluza mientras pide más fondos al Gobierno central.

De otro lado, ha considerado que "es lícito pedir recuperar la capacidad financiera de la administración que teníamos en el 2009" para, desde ahí, "empezar a pedir nuevos derechos". "Es importante defender la autonomía financiera y fiscal en el contexto de ese debate", ha agregado antes de rechazar el dumping fiscal.

En la misma línea, Teresa Rodríguez ha recalcado que debe haber garantía social y que los fondos que deben venir a Andalucía "vayan a la ciudadanía y no a pagar sueldos ilegales o a una administración paralela que debe ponerse en cuestión".

Así las cosas, la líder andaluza de Podemos ha insistido en que no se puede hablar de financiación autonómica sin hablar de fiscalidad porque "o lo gestionas de una forma social o lo gestionas de forma demagoga, populista y perjudicial para la mayoría".

Con todo, ha garantizado que Podemos Andalucía va a estar al lado del Gobierno andaluz para reclamar el dinero que ha perdido Andalucía a cuenta de un sistema de financiación por el que ha dejado de recibir unos 5.500 millones que "hay que recuperarlos y pelearlos". "Estaremos lealmente con el Gobierno andaluz donde sea", ha asegurado Teresa Rodríguez, que ha reclamado al PSOE "valentía para alcanzar un buen acuerdo de financiación, cuestionar el marco de austeridad, el déficit y las políticas de limitación del gasto".