Ribó pide al Gobierno rapidez en el estudio del túnel pasante para que el Corredor no tenga un "semáforo" en València

4/09/2017 - 14:38

Avisa que la conexión València-Castellón sin túnel pasante y sin Estación Central "servirá de poco porque no estará conectada a nada"

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de València, Joan Ribó, ha pedido este lunes al Gobierno central que el estudio del túnel pasante --desde la futura estación Central hasta el entorno del límite de los términos municipales de Alboraya y Meliana-- se plantee "rápidamente" para que el Corredor Mediterráneo no encuentre en la ciudad de València "un semáforo como el que tenemos de los coches, el semáforo de Europa". "No puede haber Corredor Mediterráneo sin una solución integral de València", ha sentenciado.

El primer edil ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa al ser preguntado por la licitación por parte del Ministerio de Fomento de la redacción del nuevo estudio informativo del nuevo eje pasante norte-sur de la red arterial ferroviaria de València, cuyo presupuesto orientativo asciende a 880 millones de euros, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como por la licitación de la redacción del nuevo estudio informativo de línea de alta velocidad entre Valencia y Castellón.

Ribó ha asegurado que el túnel pasante es un tema que "preocupa" al consistorio "porque se habla mucho, se dan números y después las cosas se alargan de una manera infinita". De hecho, ha dicho, "no parecía tan complicado" y "en la reunión con el ministro daba la sensación de que esto en unos meses se podría arreglar".

"Nosotros no queremos desesperar pero es un tema que se ha de plantear rápidamente porque el Corredor Mediterráneo si no se hace esto rápidamente tendrá un semáforo como el de los coches, el semáforo de Europa", ha incidido.

A su entender, "ahora lo fundamental es que el estudio del túnel pasante vaya adelante y se concrete" y, a continuación, "hay que continuar porque no se ha hablado todavía y nadie ha dicho nada ni de la estación famosa --la futura Estación Central de València-- ni del túnel que sale de la estación nueva por debajo de las Grandes Vías, porque el anterior está desechado, de la Avenida de Aragón hasta el Politécnico".

En cuanto a la redacción del nuevo estudio informativo de línea de alta velocidad entre Valencia y Castellón, el alcalde ha asegurado que le parece "muy bien, estupendo", pero ha puntualizado que "si no tenemos estación y no tenemos el túnel que vaya desde la estación hasta la salida por el Politécnico, que eso está en el aire al igual que la estación, ese tramo servirá de poco porque no estará conectado con nada".

"Con todos mis respetos --ha dicho-- la conexión Valencia-Castellón con doble línea está muy bien pero mientras no tengamos estación ¿qué conectamos de València? Es hacer un trozo de línea que después no se podría utilizar", ha advertido.

RAJOY, "MÁS DE LO MISMO"

Así mismo, Ribó se ha referido a la información que daba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este fin de semana durante la Interparlamentaria del PP que se celebró en València, de alrededor de 2.000 millones de euros para el estudio informativo del túnel pasante y la doble línea Valencia-Castellón, una información que el alcalde de València ha recordado "ya sabíamos", puesto que cuando vino el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para hablar de la situación del Parque Central "comentó ya que Adif iba a hacer el estudio de la zona desde el bulevar donde deja el AVE de venir enterrado, hasta la actual conexión de las Grandes Vías, todo el túnel pasante".

"Por tanto, mucha información nueva no tenemos", ha puntualizado Ribó: "Lo que ha dicho el señor Rajoy es prácticamente un poco más de lo mismo. Me parece importante, no es que lo quiera menospreciar, pero es una información ya conocida, ya ahí había un compromiso previo del ministro de Fomento que en definitiva el señor Rajoy consolida".