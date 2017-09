Rafael Fuentes, "absolutamente convencido" de que conseguirá el mínimo de avales para las primarias del PSOE

La participación de la militancia y la dinamización de las casas del pueblo, principales ejes del programa del candidato 'sanchista'

El precandidato a la Secretaría General del PSOE de Málaga y exportavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Rafael Fuentes, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que su proyecto político conseguirá el mínimo de avales --el 20 por ciento de la militancia, unos 1.300 respaldos-- para optar como candidato a la Secretaría Provincial.

Fuentes, quien ha presentado su proyecto político en la Agrupación Centro del PSOE de Málaga capital junto a la portavoz de la precandidatura, Mariló Narváez, defiende solicitar un tres por ciento de avales "que es lo que se aprobó en el 39 Congreso Federal del PSOE", en lugar del 20 por ciento establecido para las primarias de los socialistas malagueños.

Así, ha negado que esté defendiendo ese tres por ciento "porque no vamos a llegar al número de avales". "Eso no es cierto. Lo defendíamos hace seis años y no teníamos candidatura", ha apuntado, agregando que lo defienden "porque creemos en la democracia y en la participación", asegurando, además, que "indiscutiblemente" van a alcanzar el mínimo de garantías para proclamarse como candidato.

El que también fuera delegado de Hacienda y Administración Pública de la Junta en Málaga ha defendido las líneas generales del proyecto político de su candidatura, que resume en fomentar la participación de la militancia como "base" del PSOE, dinamizar las casas del pueblo, la diferenciación de la actividad política de la institucional, impedir la acumulación de responsabilidades orgánicas y públicas bajo la premisa "un militante, un cargo", la formación, la transparencia, la igualdad y la diversidad.

"La esencia de nuestro programa se llama militancia, defendemos desde hace muchos años que la base del PSOE de Málaga tiene que ser la militancia, los hombres y mujeres socialistas que quieren trabajar, debatir, hacer propuestas y ser escuchados", ha señalado el precandidato más cercano al secretario general del PSOE nacional, Pedro Sánchez.

Por ello, ha asegurado que "si nuestra candidatura es elegida", el "eje central" para los próximos cuatro años pasará por que "cualquier proyecto, acción política, dación de cuentas y transparencia sea directamente con la militancia". Así, ha sostenido, "crearemos una secretaría de dinamización de la militancia, en la cual queremos que los simpatizantes entren por las casas del pueblo y puedan participar".

"No puede ser que hayamos perdido casi la mitad de militantes y de votos en diez años", ha lamentado, argumentando que en su proyecto "queremos construir la casa desde el cimiento, y eso es a través de las casas del pueblo".

En este sentido, ha propuesto que haya, además de debates políticos, "acciones culturales, deportivas, charlas sobre la situación de la economía, de políticas sociales" en estas sedes socialistas, en las que los representantes socialistas deberán "rendir cuentas", y que los militantes "nos den las ideas de lo que crean que debe hacer".

Asimismo, ha recalcado como otro "eje fundamental" el diferenciar el partido de la institución. "No podemos hacer un uso partidista de las instituciones. Es fundamental que estén separados. La política la tiene que hacer el partido, y la institución debe gestionar las soluciones a esas políticas".

Para ello, además, se impedirá que un militante acumule más de un cargo, orgánico o institucional. "Es cierto que lo tenemos aprobado, pero si nuestra candidatura es la elegida, no nos cabe la menor duda de que vamos a cumplir y exigir que un cargo, una persona", ha comentado Fuentes.

El proyecto del candidato 'sanchista' también defiende "acabar con las puertas giratorias en la provincia" y con las "carreras políticas de largo recorrido". "Para nosotros, un socialista es una persona que tiene su trabajo, que cree en la vocación y en el servicio público, y que a los cuatro, ocho o 12 años vuelve a su trabajo", ha apuntado.

El proyecto político de Fuentes también pasa por trabajar con los colectivos LGTBI y desfavorecidos "en los que el PSOE debe tener mayor prioridad", exigir que los cargos institucionales socialistas rindan cuentas una vez al año a nivel comarcal y escuche las sugerencias y las críticas de estos militantes, realizar un plan de formación presencial y 'online' para los propios militantes y las casas del pueblo, y fomentar el papel de las Juventudes Socialistas.

Por último, Fuentes ha transmitido su "absoluta lealtad" a Pedro Sánchez, con el que "vamos a trabajar para que sea el próximo presidente del Gobierno de España como nuestro secretario general que es", así como la "lealtad y trabajo" hacia la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "para que vuelva a ser la próxima presidenta de la Junta".

Por su parte, Narváez ha destacado el PSOE como un partido "que, con 140 años de historia, hemos sabido adaptarnos a todos los cambios de la sociedad hasta ahora", agregando que desde el comienzo de la crisis desde 2008 "nos hemos encontrado con que la socialdemocracia no ha encontrado su sitio, y hemos perdido la credibilidad y la confianza de sus ciudadanos".

"No hemos sabido dar respuesta a los derechos que nos demandaba la ciudadanía, a adaptarnos y seguir con nuestros principios de izquierda para conseguir renovar la socialdemocracia y hacerle frente a la crisis desde un programa de izquierda", ha argumentado la portavoz de la candidatura.

Así, ha apuntado que "necesitamos un reglamento para que se ponga en vigor el 39 Congreso Federal del PSOE", en contra de las "reglas del juego" establecidas para las primarias socialistas, que se desarrollarán conforme a lo aprobado en el 38 Congreso".