El Ayuntamiento y la Diputación apoyan la etapa almeriense del reto solidario '12.000.000 de pedaladas'

4/09/2017 - 14:52

El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial han mostrado su apoyo a la etapa almeriense del reto solidario '12.000.000 de pedaladas. #YoSoyRefugio', auspiciado por la Fundación Cepaim con el respaldo de 'Almería Acoge'.

El vicepresidente segundo de la Diputación, Ángel Escobar, y la edil de Familia e Igualdad de Oportunidades, Pilar Ortega, han presentado esta iniciativa este lunes junto a los responsables de Cepaim, Pilar Castillo, y 'Almería Acoge', Juan Miralles, según han revelado en un comunicado desde la institución provincial.

La iniciativa solidaria, que está llevando a tres ciclistas a viajar en bicicleta desde Villa Real de San Antonio (Portugal) hasta Coillure (Francia), entre el 1 y el 30 de septiembre, quiere visibilizar la realidad de los refugiados, dar a conocer en qué consiste la protección internacional y cultivar la sensibilidad, apoyo y solidaridad de personas, entidades y ciudades con estas personas.

Se ha elegido la cifra de doce millones de pedaladas porque son el número de niños y niñas refugiados que, en la actualidad, se contabilizan a nivel mundial.

La concejala Pilar Ortega ha explicado que Almería recibirá a la caravana solidaria el próximo 7 de septiembre y que "el Ayuntamiento se suma a esta iniciativa que pretende visibilizar las necesidades de los refugiados y anima a los almerienses a participar en ella. No podemos olvidarnos de las necesidades de estas personas, de forma particular de los niños que hoy están fuera de sus países de origen. No podemos volver la espalda a un problema inhumano que afecta a más de 65 millones de personas desplazadas por diferentes causas".

El diputado Ángel Escobar ha destacado el empuje y el dinamismo de las dos organizaciones, Cepaim y 'Almería Acoge', que organizan este evento solidario y deportivo con "el objetivo de concienciar sobre las necesidades que tienen las personas que piden asilo y los refugiados. Nadie abandona a su familia y su hogar voluntariamente, sino obligados por las condiciones de vida y circunstancias de su país de origen. Ese esfuerzo y ese dolor de los doce millones de niños refugiados tenemos que intentar paliarlo los países de acogida".

Escobar ha resaltado el carácter hospitalario de la provincia, que es todo un ejemplo en materia de acogida y "estamos devolviendo todo lo que recibieron nuestros padres y abuelos que se vieron obligados a emigrar y buscar un futuro más allá de nuestras fronteras. En Almería, la Diputación cuenta con trece centros de servicios sociales comunitarios que trabajan por mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes".

La recepción de la comitiva que participa en el reto solidario será el 7 de septiembre, en el parking del Varadero del Puerto de Almería a las 19,00 horas. Acto seguido, se realizará un recorrido por el Parque Nicolás Salmerón y la Avenida Federico García Lorca hasta la altura de la Rambla Obispo Orberá.

A las 19,25 horas, se incorporarán otros grupos participantes en la iniciativa hasta llegar a la Puerta de Purchena, donde se han programado distintas actividades, entre ellas, una exposición itinerante que acompaña a la comitiva por toda España, la actuación del grupo Street Workout 'Sunbars' de 'Almería Acoge' y la lectura de un manifiesto en favor de los refugiados.

La caravana solidaria '12.000.000 de pedaladas' recorrerá municipios de la provincia en los que la acogida de refugiados ha tenido una especial incidencia, como son El Ejido, Roquetas de Mar, Almería y Níjar.