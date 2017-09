El PSOE critica que 35.000 parados malagueños se quedarán sin ayudas por "la falta de previsión del Gobierno"

4/09/2017 - 15:03

El diputado socialista en el Congreso por Málaga Miguel Ángel Heredia ha criticado que 35.000 malagueños desempleados sin ingresos, que hasta ahora recibían 400 euros al mes o 450 si tenían cargas familiares gracias al Plan Prepara, pueden quedarse "sin cobrar nada, sin ningún tipo de protección social durante meses", por la "falta de previsión del Gobierno de Rajoy".

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), en la provincia hay 167.000 parados, de los cuáles más de la mitad (90.537) no recibe ningún tipo de protección por desempleo. Así, según una reciente información, los hogares con todos los miembros en paro en España se han triplicado con la crisis y la mitad no percibe ningún tipo de prestación social.

El Tribunal Constitucional (TC), a instancias del Gobierno Vasco, ha determinado recientemente que el Plan Prepara, en la medida en que es una subvención, debe ser gestionado por las comunidades autónomas. Esta sentencia del TC ha impedido que se renueve el Plan Prepara para desempleados sin ingresos.

Así, el 20 de julio falló que su gestión corresponde a las comunidades autónomas, y su última edición caducó el 15 de agosto. Esto ha impedido que se pueda renovar este plan para desempleados sin ingresos, lo que va a afectar a 35.000 malagueños y malagueñas.

Por ello, Heredia ha planteado una batería de iniciativas en el Congreso instando al Gobierno a que solucione "cuanto antes" el problema, "porque hasta ahora ha sido incapaz de buscar una solución y ello ha provocado que miles de familias en general, y en particular en nuestra provincia, se encuentren en este momento en una situación límite".

"Todos los meses estas personas desempleadas deben pagar su hipoteca, la luz, el agua y darle de comer a sus hijos, pero a día de hoy se han quedado sin ningún tipo de ayuda y lo que es peor, la desidia del Gobierno puede provocar que estén varios meses sin recibir absolutamente nada", ha apuntado.

Heredia ha señalado que la propuesta y el borrador del decreto que regulará la prórroga del plan no llegaron a las Consejerías de Empleo de las comunidades autónomas hasta el día 30 de agosto al mediodía. "Dos semanas de retraso incomprensible", ha criticado.

Al tiempo, ha criticado que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "tampoco dio ninguna solución concreta, ni ningún dato sobre las personas a las que afectaba la inaplicación del Plan Prepara" durante la Comisión de Empleo del Congreso.

Asimismo, el diputado socialista ha afirmado que tampoco ha dado explicaciones de las dificultades que está teniendo con las comunidades autónomas. "El Gobierno pretende que las comunidades le cedan la gestión del plan y no está claro si va a optar por esta opción o si están planteando medidas alternativas. La realidad es que aunque el Gobierno está dispuesto a aprobarlo de forma retroactiva, aún no está claro cuándo va a llegar esa prórroga", ha explicado.

En este punto, ha comentado que "no está claro" cuándo llegará la prórroga del Plan Prepara porque "el Gobierno pretende que las comunidades le cedan la gestión del plan, sorteando así la sentencia del TC". Según ha detallado, "para eso necesita que las 17 administraciones le den su permiso y todavía no se sabe cuándo va a llegar ese momento". Luego, ha añadido, debe concretarse en una conferencia sectorial formada por el Ministerio y las 17 consejerías de empleo. "Es decir, pueden transcurrir muchas semanas y hay personas y familias que no pueden esperar", ha advertido.

El programa Prepara se reguló en 2011 con una duración semestral. En los tres primeros programas, aquellos en los que se mantuvo la regulación inicial, hubo una media de 178.640 personas beneficiarias. Los tres siguientes, cuya regulación fue modificada por el PP, alcanzaron, de media, 64.640 personas beneficiarias.

Desde 2014, la media semestral de personas beneficiarias ha sido de 11.694, "descendiendo cada vez más la cobertura del mismo", siendo el año pasado 54.000 personas las beneficiarias, según han detallado desde el PSOE en un comunicado.

Por último, Heredia ha señalado que "quien tiene que pagar una hipoteca, la luz, el agua o darle de comer a sus hijos no puede esperar a que el Gobierno busque una solución a un problema que conoce desde hace más de un mes y que además ya veía venir el sentido del fallo por la propia naturaleza de la ayuda económica del Plan Prepara".