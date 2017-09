Junta valora disposición de partidos a "arrimar el hombro" y haya posición común en defensa de Andalucía en financiación

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado este lunes la disposición de los cinco partidos con representación parlamentaria a "arrimar el hombro" para que haya una posición común en defensa de los intereses de Andalucía ante el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Así se ha expresado el vicepresidente en comparecencia ante los medios de comunicación tras concluir la ronda de reuniones que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha desarrollado este lunes en el Palacio de San Telmo con los líderes políticos de los grupos con representación parlamentaria, Antonio Maíllo (IULV-CA), Juan Marín (Ciudadanos), Teresa Rodríguez (Podemos) y Juanma Moreno (PP-A), y con el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez.

Jiménez Barrios ha destacado la predisposición de "todo el mundo a participar en este debate", porque se trata de hablar de lo importante, cómo se financian los servicios públicos andaluces, y ha querido dejar claro que no es un tema de "confrontación" entre territorios, sino que se trata de una reivindicación justa de Andalucía, que defiende un nuevo modelo de financiación justo y equitativo que no discrimine a los ciudadanos de una comunidad frente a los de otra.

Ha recalcado que es "absolutamente crucial armar una posición común para que entre todos defendamos los intereses de los andaluces" y ha considerado que las reuniones de hoy han sido un "buen punto de partida" para llegar al consenso, porque todos quieren participar en este debate. Ha confiado en que la actitud positiva que hoy han puesto de manifiesto las formaciones se traduzca en un compromiso de trabajo serio en el seno del grupo de trabajo sobre financiación autonómica que se pondrá en marcha en el Parlamento.

El vicepresidente ha señalado, no obstante, que es absolutamente razonable que entre las distintas formaciones pueda haber diferencias de partida, pero ello "no distrae de la mayor, que es la disposición de todo el mundo a arrimar el hombro" en la defensa de los intereses de esta comunidad.

Se ha querido referir especialmente al PP-A, apuntando que su presidente ha acudido a la reunión con "buenas palabras, pero poca concreción". Ha confiado en que ese partido se ponga realmente al servicio de los intereses de Andalucía y no del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy.

Respecto al hecho de que Moreno haya considerado fundamental un acuerdo a nivel nacional entre PP y PSOE, Jiménez Barrios ha recordado que hubo un acuerdo entre los presidentes autonómicos en la Conferencia de Presidentes y que estamos ante la defensa de los intereses de Andalucía. Ha querido dejar claro que la Junta no va a permitir que haya excusas para evitar un acuerdo común entre todas las fuerzas políticas en Andalucía.

Ha insistido en que el PP-A no tiene excusas para no mostrar su compromiso con esta tierra, y ha apuntado que no se puede estar reivindicando permanentemente mejoras en la sanidad o educación andaluza si ello no se acompaña, al mismo tiempo, con una firme reivindicación de lo que corresponde a Andalucía desde el punto de vista de la financiación autonómica.

Tras denunciar que el modelo de financiación vigente deja a "220.000 andaluces fuera" del sistema, Jiménez Barrios ha detallado el contenido de la propuesta que la presidenta de la Junta ha trasladado a los dirigentes políticos, en la que se contempla que el criterio poblacional debe ser la variable decisiva para la distribución de los recursos, o la creación de un fondo de sostenibilidad para blindar servicios como la sanidad o la educación en situaciones de recesión económica.

Asimismo, ha destacado que también se defiende en ese documento un proceso de armonización fiscal; cambios en la aplicación de la regla de gasto; la eliminación progresiva de mecanismos extraordinarios de liquidez, como son el FLA o el fondo para pago a proveedores, y recuperar así márgenes necesarios de autonomía y corresponsabilidad fiscal, o la nivelación total de todos los servicios públicos;

El vicepresidente de la Junta ha señalado que Andalucía va a reivindicar que tiene que haber un modelo de financiación autonómica que sea nuevo y no una revisión del actual.