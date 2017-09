CSIF, UGT y CCOO valoran la "buena voluntad" del Gobierno sobre las 35 horas pero mantienen protestas hasta un acuerdo

4/09/2017 - 15:34

Los sindicatos del área de función pública de CSIF-A, UGT-A y CCOO-A han valorado la "buena voluntad" del Gobierno central para llegar a un acuerdo con la Junta con vistas a mantener la jornada de 35 horas semanales en el sector público andaluz, aunque las centrales sindicales han decidido mantener las movilizaciones hasta que no se llegue a una solución y haya acuerdo entre las partes.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Estos tres sindicatos se han reunido con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, con el que han hablado sobre la aplicación de la jornada de las 35 horas semanales. La Junta de Andalucía decidió implantar la jornada de 35 horas en Andalucía el 16 de enero de 2017 y el último día posible, 14 de julio de 2017, el Gobierno central decidió recurrir la jornada de 35 horas en Andalucía ante el Tribunal Constitucional, que dictó medidas cautelares para suspender la jornada de 35 horas hasta que no resuelva.

Los sindicatos piden que esas medidas cautelares no se apliquen y que se mantenga la jornada de 35 horas hasta que resuelva el tribunal.

Asimismo, han acordado un calendario de movilizaciones para todo el mes de septiembre, que iniciarán el día 12 de este mes con concentraciones en todas las provincias andaluzas. Tras la reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía, los tres sindicatos han decidido mantener las protestas hasta que no haya un acuerdo concreto y una solución a este asunto.

Así, el secretario de Acción Sindical de CSIF-A, Joaquín Álvarez, ha valorado que la reunión ha sido "positiva" y ha ido "moderadamente bien", toda vez que Sanz les ha trasladado "la voluntad firme del Gobierno central por resolver el conflicto de las 35 horas en Andalucía".

En ese sentido, CSIF acoge esta voluntad "con expectativas e incertidumbre", de manera que considera que "si hay voluntad por parte del Gobierno y por parte de la Junta, sólo falta sentarse y solucionar el conflicto", ha agregado Álvarez a Europa Press.

El representante sindical ha explicado que los sindicatos van a mantener las movilizaciones para el 12 "pues haya voluntad o no la haya, hasta que no esté plasmada y los empleados podamos disfrutar de las 35 horas sin problemas, las acciones las vamos a seguir manteniendo".

Valora que Sanz traslade "su compromiso firme de intermediar con el Gobierno central para buscar soluciones al conflicto", así como el hecho de que "quiere que haya acuerdo entre las dos administraciones y los empleados públicos andaluces podamos seguir con la jornada de 35 horas como hasta ahora".

Por su parte, el secretario general de la FeSP UGT-A, Antonio Tirado, ha indicado a Europa Press que la reunión ha sido "más de lo mismo", esto es, "con buena voluntad por parte del Gobierno de querer resolver el problema que tenemos".

De esta forma, ha valorado que Sanz "se compromete a trasladar nuestras posiciones al Gobierno", y ha destacado que el delegado "por los contactos y el conocimiento que tiene de la situación, nos ha expresado que el Gobierno tiene voluntad de querer resolver el problema lo antes posible para evitar cualquier medida de movilización".

Tirado ha reconocido que "aunque el compromiso político es serio y firme, encontrar la medida jurídica viable no es fácil, espero que se encuentre con voluntad y compromiso". Los sindicatos seguirán con las movilizaciones "y si hubiera algún cambio o algún compromiso, nos desmovilizaríamos, y, si no, seguiríamos para adelante".

"Nos parecería absurdo que el Gobierno recurra, cuando quedan dos o tres meses para aprobar los nuevos PGE, que incluyen la aplicación de esas 35 horas; sería absurdo suspenderá en Andalucía un desastre administrativo en la Junta", ha aseverado Tirado, quien espera que haya respuesta "y ésta se materialice en los próximos días", toda vez que "si no hay antes acuerdo, el 15 de octubre se aplicarían las 37,5 horas, cuando hubiera acabado el horario de verano, por lo que tienen un margen de una semana".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-A, Agustín de la Cruz, ha reconocido que "no hemos concretado nada porque no han concretado la fórmula para que las 35 horas salgan adelante".

No obstante, ha valorado que el delegado "nos asegura que el Gobierno y el Ministerio está en disposición de llegar a soluciones", aunque lamentan que "de momento no nos pueden dar noticias concretas porque no tienen encontrada la fórmula".

"Hay buena voluntad pero sin concretar", ha indicado De la Cruz a Europa Press, tras lo que ha reiterado que las movilizaciones se mantienen "porque no hay nada concretado y seguimos igual, con las 35 horas suspendidas". Ha aseverado que "si se hallara antes alguna fórmula, pues estupendo, pero de lo contrario, iremos haciendo movilizaciones, que iremos concretando".

De la Cruz ha asegurado que "no es la primera vez que el PP dice que está buscando soluciones; lo que nos dijeron a finales de julio y lo de ahora se parece mucho, por lo que el resultado puede ser el mismo". No obstante, valora la buena voluntad y se mantiene a la expectativa "aunque no se concrete nada y el resultado sea ninguno".