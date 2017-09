Álvarez Gundín (TVE): "Nuestro objetivo es hacer los mejores informativos por su calidad, su pluralidad y credibilidad"

4/09/2017 - 15:30

El director de los Servicios Informativos presenta la nueva temporada 2017-2018 basada en la "continuidad"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El director de los Servicios Informativos de Televisión Española (TVE), José Antonio Álvarez Gundín, ha asegurado este lunes 4 de septiembre que su prioridad "no es incrementar la audiencia como sea o por encima de cualquier cosa", sino hacer los mejores informativos por su calidad, su pluralidad y su credibilidad" respondiendo al propósito de su lema: 'Todo sobre la noticia, la noticia sobre todo'.

"Me congratula poder afirmar que los espectadores han apreciado este compromiso otorgándonos el liderazgo de audiencia mes tras mes, y acudiendo a nuestros informativos en momentos excepcionales", ha manifestado Álvarez Gundín.

Tras felicitar a los profesionales de Informativos por los "excelentes" resultados obtenidos en la pasada temporada, Álvarez Gundín les ha agradecido "su esfuerzo y entrega". "Si hubiera que evaluarlos atendiendo a la audiencia, la calificación sería sin duda de sobresaliente", ha subrayado en el marco de la presentación de la nueva temporada 2017-2018, que ha tenido lugar en Torrespaña con la presencia de los principales rostros de los informativos de La 1 y La 2 de TVE.

Respecto a los datos de seguimiento cosechados la pasada temporada, el directivo de TVE ha puesto en valor que han alcanzado una cuota media de 14,5% y un total de 2.207.000 espectadores. Además ha detallado que, en el promedio de las dos ediciones, los informativos crecieron 0,9 puntos y 140.000 espectadores respecto al mismo periodo del año anterior. "Estos resultados se sitúan como los más elevados de los últimos 5 años", ha apostillado.

Por este motivo, Álvarez Gundín considera "ilógico y un sin sentido" que modificara o cambiara los equipos que, desde su punto de vista, "tan magníficos" resultados están cosechando. "Quiero seguir contando, para esta temporada, con el grueso de todos ellos. Desde las presentadoras y presentadores, hasta los corresponsales, pasando por los responsables de área y, por su puesto, con el equipo directivo al completo", ha zanjado.

De este modo, el director de los Servicios Informativos de Televisión Española ha defendido que cuenta con los "mejores" profesionales para abordar esta nueva temporada que, según ha asegurado, afrontarán con "rigor, pluralidad e independencia, es decir, al servicio de los ciudadanos".

Por otro lado, Álvarez Gundín ha dicho que una de las señas de identidad de los Servicios Informativos de TVE es que salen del plató y se trasladan "allí donde se produce la noticia de especial relevancia". "Así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que los presentadores son una "pieza clave" en esta tarea.

CRÍTICAS DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS

Durante el turno de preguntas, el directivo de la cadena pública ha sido cuestionado en varias ocasiones por las críticas y acusaciones del Consejo de Informativos. En este punto, Álvarez Gundín ha señalado que no está de acuerdo "con la gran mayoría de los dictámenes del Consejo de Informativos". "El Consejo de Informativos cumple su función. Hay una normativa que contempla su existencia y su funcionamiento pero sus conclusiones no son ni mucho menos las mías", ha remachado.

"Cuando hubo en el año 2016 aquellos procesos electorales, hubo la friolera de casi un centenar de recursos ante las Juntas Electorales y ante la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que analizaron exhaustivamente la información que dimos y que dábamos. La conclusión es que lo hacíamos correctamente y eso es la sentencia de un tribunal, no es la opinión de unos compañeros o de un organismo", ha argumentado.

No obstante, el director de Servicios Informativos de TVE ha explicado que, "naturalmente", no son perfectos y cometen "errores y equivocaciones". "Nuestro objetivo es, día tras día, mejorar precisamente el resultado, mejorar el trabajo y, sobre todo, mejorar el servicio público pensando en los espectadores y en los ciudadanos", ha indicado.

Sobre si siente en situación de interinidad ante el posible relevo de los miembros del Consejo de Administración de RTVE, el director de los Servicios Informativos ha zanjado que "para un periodista la interinidad no existe" ya que su obligación es "informar cada día" pensando en lo que los ciudadanos les demandan.

"Por lo tanto, si las Cortes deciden modificar el estatuto de esta casa o la naturaleza o la normativa es algo que un periodista no debe... Lo podemos enjuiciar desde un punto de vista personal, pero no desde un punto de vista profesional. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que debemos hacer y en esto no hay interinidades ni paréntesis", ha argumentado.

Asimismo, Álvarez Gundín ha vuelto ha rechazar la existencia de una redacción paralela en TVE. "Por su puesto que no. Existe una redacción compuesta por numerosos profesionales, la gran mayoría de ellos de una enorme calidad y un enorme talento profesional", ha declarado, para después agregar que calificar a cualquier compañero "de paralelo" es, a su juicio, "impropio, radicalmente injusto e inaceptable".

Preguntado sobre la continuidad del programa de 'El Debate de La 1', con Julio Somoano al frente, el director de Informativos ha confirmado que sí continúa, y ha reconocido que el horario del programa es un asunto que continúa "batallando". "No estaré satisfecho del todo hasta que El Debate tenga una franja de una audiencia potente", ha aclarado.

LA 2 NOTICIAS

Tras el cambio en la Edición de 'La 2 Noticias' --María José Ramudo toma el relevo de José Luis Regalado--, el directivo de la cadena pública ha enmarcado el cambio en el ámbito de la "normalidad" y de la "necesidad". Así, ha precisado que el informativo de La 2 es "para jóvenes y los jóvenes no son los mismos que los de hace tres o cuatro años".

En este sentido, Álvarez Gundín ha puesto de manifiesto que Ramudo es "veterana de la casa, experimentada corresponsal y magnífica periodista", y ha agregado que es "especialmente sensible a ese perfil juvenil" que se quiere subrayar en La 2 Noticias. Por otra parte, ha asegurado que quiere seguir contando con Regalado, "tiene conocimiento y experiencia para aportar a los informativos".

Por su parte, el director de Medios Informativos y Explotación, Patricio de la Nuez, ha explicado que durante este curso se ha llevado a cabo una "renovación tecnológica muy importante", de modo que toda la producción que se emite desde Torrespaña se hace en HD o Alta Definición. Además se ha realizado la integración de la redacción digital de los centros territoriales y la redacción central, creando una redacción única de cerca de 800 profesionales trabajando de forma simultánea.

Entre los cambios de trae la nueva temporada de los Servicios Informativos destacan los que traerá el espacio de El Tiempo, con nuevos formatos, gráficos y concepto, y un concurso de fotografías que culminará en una exposición de las mismas, como ha explicado Mónica López.

CANAL 24 HORAS

Después de las puestas en marcha el pasado curso, también hay novedades en el Canal 24 Horas. Entre otras cuestiones, ofrece una programación especial en septiembre por su 20 aniversario y este lunes estrena una nueva aplicación para dispositivos móviles. Según ha explicado el director del canal, Álvaro Zancajo, esta nueva herramienta llamada 'Informativos 24 Horas' sustituye a la actual '+24', y es "intuitiva" y "directa".

También el director de 'Informe Semanal', Jenaro Castro, ha anunciado que un reportaje especial que se estrenara en la primera semana de diciembre con motivo de los 40 años de la Constitución Española. Finalmente, Sergio Martín ha indicado que 'Los Desayunos de TVE' van ha incorporar nuevos elementos técnicos para ser "más ágiles y flexibles", así como expertos asesores en materia jurídica o científica, por ejemplo.