Eta. la escultura sobre la silueta de un cadáver será expuesta desde el lunes en el senado

12/11/2008 - 16:35

- La Fundación Gregorio Ordóñez pide que no se incluyan fotos de este político en la muestra MADRID, 12 (SERVIMEDIA) La escultura sobre la silueta de un cadáver que fue expuesta en abril en el Parlamento vasco estará desde el próximo lunes en el Senado, que acogerá la muestra que fue exhibida en la sede de la Cámara autonómica en Vitoria.

La exposición, titulada "Biktimak-Víctimas", será inaugurada en el Senado por el presidente de esta institución, Javier Rojo; por la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, y por la responsable de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa.

Fuentes de la Cámara vasca informaron a Servimedia de que la muestra es la misma que se presentó en Vitoria el pasado 12 de abril. La exposición cuenta con 80 fotografías de atentados y funerales; con objetos personales de víctimas; y con una escultura que representa la silueta de un cadáver.

Además, la exhibición cuenta con un espacio dedicado específicamente a los tres parlamentarios vascos que fueron asesinados por ETA: Enrique Casas, Gregorio Ordóñez y Fernando Buesa.

"FALSA CERCANÍA" No obstante, esta muestra no contó en su momento con el apoyo de asociaciones de víctimas como Covite o la Fundación Gregorio Ordóñez, que entendieron que la exposición era ambigua y no subsanada la falta de implicación del Gobierno vasco en la lucha contra ETA.

A este respecto, Pedro Altuna, gerente de la Fundación Gregorio Ordóñez, explicó este miércoles a Servimedia que su entidad no quiere que ninguna foto de este político asesinado figure en la exposición del Senado.

Altuna indicó que su fundación ya pidió lo mismo al Parlamento vasco, al entender que la exhibición "Biktimak- Víctimas" era una estratagema del Gobierno de Juan José Ibarretxe para mostrar "gestos de falsa cercanía y apoyo a las víctimas de terrorismo".

Según Altuna, lo que su entidad quiere del Ejecutivo vasco es que utilice "todos los instrumentos a su alcance para combatir y eliminar, definitivamente, a la banda terrorista ETA".

(SERVIMEDIA) 12-NOV-2008 NBC/mfg