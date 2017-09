Puig sobre financiación: "El Gobierno no puede escudarse en que debe acuerdo de todas las CCAA para cerrar el modelo"

4/09/2017 - 15:53

Rechaza entrar en el "espacio de confrontación" con Montoro y asegura que en la Comunitat nunca han entendido "las chulerías"

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este lunes sobre el cambio de financiación autonómica que el Gobierno "no puede escudarse" en que debe haber un acuerdo entre todas las autonomías para solucionar la situación porque "esto no va así", ha advertido y ha recalcado: "No es cuestión de partidismo ni de mirar desde los ojos de partido sino de país".

En esta línea ha pedido no "hacer trampas en el debate" y se ha preguntado si cuando se pide que haya un acuerdo entre autonomías, y si este no es posible, el Gobierno "no va a hacer nada ante una injusticia patente demostrada por expertos". A su juicio, el ejecutivo no puede estar "como árbitro" sino que tiene un "papel fundamental".

Puig se ha pronunciado en estos términos tras una reunión mantenida con el grupo parlamentaria para sentar las bases del nuevo curso político y en relación al cambio de modelo de financiación y a la reunión que mantendrá el próximo jueves con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Al respecto, ha recalcado que al encuentro del jueves acude como presidente de la Comunitat y ha considerado que en el tema de la financiación autonómica se ha avanzado "sustancialmente" en el análisis de lo que debe ser el objetivo, que ha resumido en "singularidad entre territorios" pero "igualdad entre ciudadanos".

"No tengo como vocación alinear a nadie", ha dicho replicando al delegado del Gobierno, quien le ha instado a alinearse en este tema al resto de presidentes autonómicos socialistas y dirigentes del POSE con Pedro Sánchez. "No es mi deber", ha sostenido, y ha defendido el trabajo previo realizado en las comunidades autónomas "para que haya la mejor posición para los intereses generales de todos". "Aquí nos jugamos el futuro de convivencia de todos los ciudadanos", ha advertido.

En esta línea, ha subrayado que el informe de expertos del Gobierno incide en que hay un déficit real del sistema autonómico por su financiación de 16.000 millones de euros, que se debe solucionar, y que ha "asimetrías" en España que "no tienen lógica". Con este informe, ha apuntado que el Gobierno no puede "escudarse" en que debe haber un acuerdo de todas las comunidades para cerrar el modelo.

Según Puig, en más del 51 por ciento del Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene mayoría el Gobierno de España, a quien ha instado a tener una "posición activa" para solucionar el problema y después buscar el consenso. Por parte de la Comunitat Valenciana, ha argumentando que se está "buscando desde el primer día", que ha hablado con presidentes autonómicos y se ha avanzado en posiciones, aunque avisa de que no es "cuestión de partidismo ni de mirar desde ojos de partido sino de país".

Al respecto, ha mostrado su "extrañeza" de que se pida "unanimidad absoluta" de las autonomías en este tema y cree que, por contra, se debe aprobar "con suficiente consenso". Según Puig, "hemos de hablar de toda la tarta y no del trozo que alguien ha decidido que le corresponde a cada comunidad", por lo que ha insistido en que el marco "no puede ser: ese es el trozo, repartidlo y pónganse de acuerdo".

CRÍTICAS DE MONTORO

Respecto a la propuesta de la Comunitat, ha incidido en que no va "en contra de nadie sino a favor de quienes hemos estado en peores condiciones hasta ahora". Sobre las críticas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que acusó al Gobierno valenciano de no hacer nada más que "llorar" para pedir la financiación, cree que, a veces, "juega el papel sucio".

A su juicio, esas palabras son "una falta de respeto absoluta a los valencianos" porque ya que "mejor que nadie sabe la situación de fianzas y la injusticia" que sufre la autonomía, cuando "el dinero no es de Montoro ni de España, sino de los impuestos de los valencianos y del resto de los españoles", y existe una "apropiación indebida" por su parte.

"Se merece una contestación más dura pero a los valencianos y a mí nos interesa buscar una solución y las chulerías nunca las hemos entendido en la Comunitat", ha dicho para descartar entrar "en el espacio de confrontación".

MANIFESTACIÓN POR LA FINANCIACIÓN

Sobre el apoyo a la manifestación por la mejora de la financiación, ha indicado que no es un fin sino un instrumento para dar visibilidad al problema, y ha destacado que la Generalitat siempre estará detrás de lo que diga la sociedad civil.

"Cualquier convocatoria no será contra nadie sino a favor de los valencianos", ha dicho y ha recordado que hace 40 años "los valencianos hicimos la gran manifestación a favor del autogobierno. Ahora es buen momento para reflexionar sobre lo positivo y negativo, es un momento clave para decir que somos nacionalidad histórica y que queremos tener toda la capacidad para hacer posible el potencial económico que tenemos".

Preguntado por si le preocupa que el 1-O pueda "contaminar" esa marcha hasta el punto de que se cambie para celebrarla lo más alejada posible de la fecha, ha indicado que la fecha orientativa surgió del ámbito sindical "y respetamos que se cambie y es cierto que este mes está contaminado por lo que pase en Cataluña".