Tardà (erc) dice que no le sorprende que tve usase el argumentario del pp

4/09/2017 - 16:21

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, afirmó este lunes que no le sorprende que TVE usase el argumentario del Partido Popular en la cobertura de la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la Audiencia Nacional, según denuncia el Consejo de Informativos de la televisión pública.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, el dirigente de ERC reconoció no tener noticia sobre este asunto, pero en cualquier caso dijo que no le sorprende en absoluto.

"No me sorprende, incluso me sorprende que sorprenda que existe una voluntad manifiesta de manipular la información en beneficio del partido de turno, en este caso el PP", manifestó Tardà.

Recordó que su partido "históricamente siempre se ha comprometido en todas aquellas iniciativas parlamentarias a fin y efecto de que la televisión pública y los medios públicos fueran profesionales y no partidistas", aún cuando son "conocedores de que la realidad es muy diferente".

El Consejo de Informativos de TVE ha remitido un informe al Consejo de Administración de RTVE y a los portavoces de la Comisión de Control de RTVE en el que se documenta, según su versión, cómo dicha directiva "utilizó los telediarios para difundir el argumentario del PP en la cobertura de la declaración como testigo del presidente del Gobierno ante la Audiencia Nacional por el llamado 'caso Gürtel'".

(SERVIMEDIA)

04-SEP-17

MFN/MST/gja