El PP de Sineu culpabiliza a Armengol del "estado de abandono" de los torrentes

4/09/2017 - 17:03

El PP de Sineu ha criticado este lunes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por considerarla la "máxima responsable" del "estado de abandono" de los torrentes, después de "no haber hecho nada al respecto el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal".

PALMA DE MALLORCA, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Tomeu Mulet, ha denunciado que "pese a estar advertido desde multitud de ayuntamientos, el Govern del Pacte sigue sin hacer nada; poniendo en peligro a la población".

"No entendemos que el 'Pacte' de Sineu siga inmóvil, aunque les hayamos solicitado en pleno que insten a Medio Ambiente a solucionar este grave problema", ha protestado.

Mulet ha lamentado que los grupos de la izquierda "se llenan la boca de protección y cuidado del medio ambiente pero no hacen nada para protegerlo" y ha alertado de que los torrentes están llenos de vegetación y basura "que puede provocar que el agua se desborde en caso de que pueda llover abundantemente".

Con todo, desde el PP de Sineu han recordado que "no puede servir de excusa" que desde la Conselleria "digan que la limpieza y adecuación de los torrentes no se haya hecho aún por motivos de burocracia" porque "es evidente que se debe a que el conseller no ha hecho las cosas cuando tocaba", ha concluido Mulet.