(ampliación) cataluña. el psoe se centra en el modelo territorial y aplaza la reforma de la constitución

4/09/2017 - 14:26

- Mañana, como tarde, hablará con Rajoy para trasladarle la propuesta de reforma del modelo territorial

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció hoy que registrarán este jueves en el Congreso la constitución de una "comisión (de estudio) parlamentaria para el diálogo, la evaluación y modernización del modelo territorial" de España posponiendo así la reforma de la Constitución para centrarse en el modelo territorial.

Sánchez compareció en rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que abordó la cuestión catalana de manera monográfica y que se había pospuesto por los atentados del pasado 17 de agosto.

Dejó "claro" que registrarán el jueves su propuesta de reforma del modelo territorial y que le "gustaría" que fuese con el Partido Popular porque es un partido que gobierna en muchas comunidades autónomas y "no debe sustraerse de este debate". Por ello, dejó la puerta abierta a que se ponga en marcha después del 1-O. "Me da menos igual cuándo salga adelante", reconoció.

El líder del PSOE afirmó que "sin la ley no hay salida" para el desafío soberanista en Cataluña pero advirtió de que "sin diálogo, tampoco". Y se mostró dispuesto a esperar al PP para abordar esta cuestión del modelo territorial después del 1 de octubre, una vez que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijese que "este mes nos tenemos que centrar en lo que nos tenemos que centrar" y que, hasta el 1-0, nada de debates políticos.

Para Sánchez, este "órdago político" en Cataluña debe ser la principal "prioridad" política para este momento y, por ello, pidió que "todas las fuerzas políticas" se unan para "resolver desde el diálogo esta crisis en Cataluña".

Tras manifestar su total apoyo y "unidad" con el Estado en esta cuestión, insistió en que "sólo con la Ley no basta" y hay que apostar por la política. "Todas las fuerzas deberíamos certificar en el Congreso nuestra disponibilidad para el diálogo", dijo Sánchez.

En este sentido, remarcó que hay que "trabajar juntos para superar la apatía" que se asentó en la sociedad y abogó por un "diálogo constructivo".

LA UNILATERIALIDAD NO EN DEMOCRACIA

Sánchez recordó que esta semana se quieren aprobar de "manera unilateral" en el Parlamento catalán leyes en pro del independentismo pero afirmó que, "en democracia, las vías unilaterales no existen". Además, remarcó que la "convicción" del PSOE es "firme", y "la solución se llama diálogo" y en el "principio" de la solución está la "palabra".

Por ello, tras indicar que en estos años han sobrado "muchos reproches y ha faltado diálogo", apuntó que antes del registro de esa iniciativa hablará con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, -mañana como tarde- y con los líderes de Podemos y de Ciudadanos, Pablo Iglesias y Albert Rivera, antes del jueves. Sánchez hizo gala del contacto continuo con el jefe del Ejecutivo estos días tanto por los atentados como el desafío soberanista.

La voluntad de Sánchez es que esta comisión se ponga en marcha antes del llamado referéndum pero que el PSOE será "generoso" y "antepondrá" lo que es "fundamental para empezar a desbloquear la situación en Cataluña" que, a su juicio, se logrará con esta comisión.

El líder del PSOE aceptó que sus propuestas no son un "dogma" y afirmó que están dispuestos a "convencer" y a ser "convencidos" de los distintos planteamientos que puedan surgir en el debate parlamentario. "Sabemos de la importancia de la unidad de Estado. Y la vamos a defender y practicar ante el grave desafío independentista", resaltó.

En esta línea, dijo que están "convencidos de que todas, absolutamente todas las fuerzas políticas", deberían "certificar desde el Congreso nuestra disponibilidad a mantener un diálogo constructivo" porque "la solución a la crisis catalana nacerá del diálogo". "De la suma de voluntades, nunca de la división. Mucho menos de las amenazas. Insistimos: en democracia las vías unilaterales no existen", aseveró.

Además de reivindicar la labor del PSC en Cataluña y que los socialistas han hecho propuestas políticas, Sánchez dijo que "no se puede pasar por encima de la Constitución pero tampoco se pueden pasar por alto los anhelos de los ciudadanos", porque "al mismo tiempo que afirmamos que fuera de la ley no hay nada, reafirmamos nuestra convicción de que sólo con la ley no basta. Falta la política".

El PSOE se centra en abordar el modelo territorial y aparta la reforma de la Constitución pero, según apuntó Sánchez, no se está "relegando" la propuesta de la reforma constitucional. Para él, este debate sobre el modelo territorial es "complementario" y "perfectamente compatible" con una posterior modificación de la Carta Magna.

Los socialistas optan por una comisión de estudio en el Parlamento, según fuentes socialistas, para que esté el PDECat y porque el cupo parlamentario de subcomisiones dependientes de la Comisión Constitucional está completo.

NADA DE HIPÓTESIS

Preguntado por cuántas naciones consideran el PSOE que hay en el Estado, se limitó a subrayar que "todas las naciones son España". Y, sobre si el PSOE respaldará la aplicación del artículo 155 de la Constitución o alguno de los que contemple la ley de Seguridad Nacional, Sánchez dijo que "por responsabilidad" no se pronunciará sobre "hipótesis. Cuando se den, nos pronunciaremos".

El líder del PSOE, que está puntualmente informado de los pasos del Ejecutivo por parte de Rajoy, recordó que "desde el principio" han pedido al Gobierno "mesura y proporcionalidad" en defensa del Estado y su integridad.

Para Sánchez, "ir de la mano, no se trata de una cuestión ideológica" sino de una "cuestión democrática y en defensa de la integridad del Estado".

(SERVIMEDIA)

04-SEP-17

MML/pai