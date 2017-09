Educación.- Las matriculaciones de niños menores de tres años suben un 9% en los centros con ayudas de la Junta

4/09/2017 - 17:33

Un total de 8.717 niños menores de tres años iniciaron el pasado viernes el curso escolar en los centros cordobeses adheridos al programa de fomento de la escolarización en esta etapa educativa no obligatoria, lo que representa un incremento del nueve por ciento en el número de matriculaciones para el primer ciclo de Educación Infantil (de cero a dos años) respecto al curso anterior, en concreto de 720 alumnos.

CÓRDOBA, 4 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Junta de Andalucía, Educación ha puesto a disposición de las familias cordobesas 11.263 plazas, es decir, 1.509 más que el pasado curso, lo que supone un crecimiento del 15,59 por ciento. También ha crecido el número de centros participantes en el programa de la Junta, que este año son 239 frente, a los 201 del curso anterior, 38 más y con una subida del 18,9 por ciento.

La Junta de Andalucía destina este año 175 millones de euros en este servicio socioeducativo, un 3,7 por ciento más que en 2016, lo que la convierte en la comunidad que más invierte en este nivel. El índice de cobertura se sitúa ya en el 47,24 por ciento de la población de cero a tres años y supera en más de 14 puntos la tasa del 33 por ciento marcada por la Unión Europea (UE) como objetivo para 2020.

Además, la Consejería de Educación ha abierto del 1 al 15 de septiembre una nueva convocatoria de ayudas del programa de la Junta para aquellas familias que no pudieron participar en la ordinaria de antes del verano. Esta convocatoria extraordinaria está contemplada para aquellos casos en los que el niño o la niña no hubiese alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre y para aquellos otros que no hubiesen podido participar en la convocatoria ordinaria.

Ello demuestra, según ha destacado la Junta, la apuesta que realiza el Gobierno andaluz por la escolarización infantil temprana, dada su importancia en el desarrollo cognitivo y social de los niños de cero a dos años, lo que contribuye notablemente a su futuro éxito académico, así como a la conciliación laboral y familiar.

BONIFICACIONES

Este curso, en Andalucía, 40.268 niños se beneficiarán de la gratuidad total, lo que supone un 45,56 por ciento del total y 4.250 más que el año pasado, mientras que el 87,5 por ciento del alumnado contará con algún tipo de bonificación. El sistema presenta este curso una mayor progresividad en la concesión de las ayudas, adaptando las bonificaciones a las condiciones socioeconómicas reales de las familias, para llegar a quienes más lo necesiten.

El Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil en Andalucía, regula el nuevo programa de ayudas a las familias (subvenciones) y la adhesión de los centros al mismo. El modelo cambia para adaptarse a la normativa vigente, hacer accesible a más familias el sistema de bonificaciones y favorecer de este modo la escolarización temprana, proteger e impulsar el empleo y adaptar las ayudas a las condiciones socioeconómicas reales de las familias, mejorando el modelo a través de la progresividad.

La Educación Infantil es una etapa de carácter educativo y no solo asistencial, de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. El objetivo es facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar. Los centros que imparten el primer ciclo abren sus puertas en horario continuado de 7,30 a 20,00 horas, de lunes a viernes todos los días no festivos, de septiembre a julio incluido.