IU ve una "excesiva teatralización" del Ayuntamiento con las nuevas medidas previstas tras atentados yihadistas

4/09/2017 - 17:50

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha señalado este lunes que la reunión mantenida por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), con los grupos de la oposición para abordar la actualización del plan de seguridad de la ciudad, tras los atentados terroristas cometidos en Barcelona y en el municipio tarraconense de Cambrils, ha sido "un simple trámite para cubrir el expediente", al tratarse de un encuentro en el que "ni se ha entrado en los detalles ni se ha aclarado cuáles serán los siguientes pasos a dar y sus correspondientes plazos".

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

"Espadas no nos ha dicho nada que no supiéramos ya por los medios de comunicación", ha precisado el portavoz de IU, quien, no obstante, ha dado la bienvenida a todas las medidas que tengan que ver con la mejora de la coordinación, especialización y formación de la Policía Local. Eso sí, González Rojas ha censurado la "excesiva teatralización" de la que asegura que están haciendo gala con "este tema tan serio" tanto la Delegación del Gobierno como el Ayuntamiento.

"Si de verdad el objetivo es que la población pueda seguir haciendo vida normal y vivir sin miedo, entendemos que sobran tantas ruedas de prensa y postureos para demostrar que se está trabajando al respecto", ha aseverado el portavoz municipal de Izquierda Unida en un comunicado.

Sobre las futuras modificaciones presupuestarias anunciadas por el alcalde para reforzar la seguridad ciudadana, González Rojas se ha mostrado prudente y ha dejado claro que para IU "el fin no justifica los medios", por lo que "esperaremos a conocer todos los datos para poder pronunciarnos con criterio". "Analizaremos qué es lo que se nos propone exactamente y fijaremos posición", ha apostillado.

Al hilo de esto, el portavoz de IU ha admitido que en su formación política no le ven mucho sentido a "esa fiebre repentina que se ha desatado por llenar la ciudad de maceteros". "Nos parece una forma de desviar la atención sobre el fondo del problema", ha subrayado González Rojas. Asimismo, ha advertido de que "al terrorismo no se le combate con bolardos sino, entre otras cosas, cortando las relaciones económicas con aquellos países que colaboran o financian a grupos terroristas como el Daesh, a través de la venta de armas, algo de lo que curiosamente apenas se está hablando".

En lo que respecta a las posibles limitaciones del tráfico privado que el alcalde podría estar planteándose, a raíz de los atentados yihadistas de Cataluña, Rojas ha sido también tajante al afirmar que éstas "se tendrían que haber adoptado mucho antes y al margen de cualquier amenaza terrorista". "Nos alegra que Espadas por fin haya visto la luz en este asunto, pero hemos de reconocer que somos escépticos en cuanto a su plasmación", ha abundado.

Finalmente, Rojas ha echado en falta en la reunión con el alcalde "más concreción" en lo relativo a las medidas previstas por el Ayuntamiento para promover la convivencia y la lucha contra la islamofobia. "Nos dicen que se está trabajando en ello, pero sin especificar nada", se ha quejado el portavoz de IU. Por ello, ha pedido a Espadas "más rigor y papeles por adelantado" en la próxima reunión que convoque sobre seguridad ciudadana.