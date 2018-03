Hasta un 85% de las amputaciones del pie relacionadas con la diabetes se pueden prevenir

Las podólogas Elsa Hernández y Enriqueta Fernández dieron consejos prácticos en la Semana Canaria de la Diabetes

Las podólogas Elsa Hernández y Enriqueta Fernández señalaron durante la Semana Canaria de la Diabetes que se está celebrando en Santa Cruz de Tenerife que hasta un 85 por ciento de las amputaciones del pie relacionadas con la diabetes se pueden prevenir para lo que dieron consejos prácticos a los asistentes para evitar complicaciones graves.

Hernández comentó que "hasta un 85% de las amputaciones del pie relacionadas con esta patología se pueden prevenir, según datos de la Federación Internacional de Diabéticos". Hernández aportó otros datos a los asistentes [entre los que se encontraban pacientes, familiares, médicos, farmacéuticos y otros agentes sanitarios], como que una de cada seis personas con esta patología tendrá una úlcera en el pie a lo largo de su vida, que es precisamente la forma en la que se inician la mayoría de las amputaciones.

Para prevenir esta intervención de negativas consecuencias para la calidad de vida de los pacientes, la podóloga Enriqueta Fernández y la vicepresidenta del Colegio Oficial de Podólogos de Canarias, Elsa Hernández, ofrecieron ayer la charla La diabetes en casa.

Esta iniciativa, organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife y la Asociación para la Diabetes de Tenerife, continuará hasta mañana jueves 13 en el Recinto Ferial con entrada gratuita, mientras que el viernes tendrá lugar una jornada de convivencia en la Plaza del Cristo en La Laguna.

ZONA SENSIBLE Con el paso del tiempo y si no se realiza el tratamiento adecuado y los cuidados preventivos necesarios, la diabetes puede producir una disminución de la sensibilidad nerviosa, además de alteraciones en la circulación sanguínea. Por ello, los pies tienen un mayor riesgo de sufrir heridas e infecciones.

Para Elsa Hernández es fundamental visitar al podólogo con la frecuencia adecuada en función de la situación del pie y realizar los adecuados cuidados diarios personales, tanto de higiene, como de uso de calcetines y calzados que no presionen o rocen la extremidad. Hernández recomendó el lavado del pie con jabón neutro, un secado minucioso de las extremidades, la comprobación de que el agua está a la temperatura adecuada e hidratar bien la piel, entre otras medidas. Además, recalcó que "no se deben ignorar las heridas que aparezcan aunque no presenten dolor".

Por su parte, Enriqueta Fernández aseguró que "nunca deben utilizarse líquidos callicidas ni tiritas ya que pueden quemar la piel del paciente con diabetes". Esta podóloga añadió que "en ocasiones hay úlceras encubiertas bajo las durezas y callos, de ahí la importancia de acudir al especialista cuando aparezcan este tipo de lesiones".

Las dos podólogas coincidieron en reivindicar a las administraciones públicas la inclusión de estos especialistas en las unidades sanitarias multidisciplinarias que tratan la patología de la Diabetes.