El director general de la Cadena SER y PRISA Radio en España asegura que "son tiempos inmejorables para la radio"

4/09/2017 - 18:55

El director general de la Cadena SER y PRISA Radio en España, Vicente Jiménez, ha afirmado este lunes 4 de septiembre que "son tiempos inmejorables para la radio" porque cumple su papel de llegar a la audiencia y porque "las circunstancias que están amenazando el futuro de algunos medios, para la radio, son una oportunidad".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Me refiero a la disrupción digital y a las nuevas tecnologías. Así que, más allá de las circunstancias coyunturales o de cómo vaya el mercado publicitario y de las cuestiones del Estudio General de Medios (EGM) creo que es un momento excelente para la radio", ha declarado Jiménez en el marco de la presentación de la programación para la temporada 2017-2018, que ha tenido lugar en el transcurso del segundo tramo de 'Hoy por Hoy', dirigido y conducido por Toni Garrido.

En este sentido, ha explicado que, para la radio, los dispositivos digitales son "nuevos canales y, por lo tanto, la posibilidad de llegar a más audiencia y de llegar de una forma nueva a través del consumo bajo demanda". "El oyente de un dispositivo digital de cualquier programa de la SER es un oyente de la SER. La fortaleza de la radio sigue intacta y se abren perspectivas muy halagüeñas", ha añadido.

Por su parte, el director de la emisora, Antonio Hernández-Rodicio, ha afirmado que "en la Cadena SER el compromiso con los oyentes se llama información". "En 2018 vamos a cumplir 25 años de liderazgo de la cadena. Esto solo se consigue por la complicidad con los oyentes, porque la audiencia de la SER reconozca el trabajo que se hace con rigor", ha apuntado.

"Si la información es siempre el primer atributo de la SER y forma parte de esa médula del compromiso con los oyentes, este año casi más que nunca porque tenemos compromisos muy inmediatos, empezando por Cataluña", ha asegurado Hernández-Rodicio.

Según ha informado la Cadena SER en un comunicado, la principal novedad de esta temporada en la emisora la constituye en tándem formado por Pepa Bueno y Toni Garrido al frente 'Hoy por Hoy'. "Nuestro tramo es lo que es y lo que pretende es contar lo mejor posible, con serenidad, con datos y con toda la profundidad de tiro que permite un informativo de primera hora, las cosas muy delicadas que nos pasan y las menos delicadas", ha explicado Bueno.

De este modo, la periodista ha adelantado que este curso se incorporan nuevos analistas como Luis Alegre y Josep Cuní, al tiempo que continúan otros del verano como José Manuel Calvo, director adjunto de 'El País'; la politóloga Cristina Monge; Carmen Remírez de Ganuz; Manuel Jabois y Pablo Ordaz.

Así, Toni Garrido ha detallado que en su tramo se abordarán "la compleja realidad del mundo convulso" actual, el discurso político, el marketing y la mercadotecnia, la actualidad mirando a la historia con Baltasar Garzón y su hija María Garzón, humor fino con Pantomima Full, el deporte, con Oscar Abou-Kassem, gastronomía con Sacha Hormaechea y Andrea Tumbarello.

Respecto a la información, la Cadena SER ha apuntado que José A. Marcos, de lunes a viernes, y Esther Bazán, el fin de semana, seguirán al frente de 'Hora 14' y 'Hora 14 fin de semana', respectivamente. "El año es apasionante, informativamente hablando; es imprevisible, políticamente hablando y nosotros lo que vamos a intentar es contarlo lo mejor que sepamos y lo mejor que podamos. Vamos intentar que la gente siga confiando en nosotros", ha dicho Marcos.

FICCIÓN EN 'LA VENTANA'

En su sexta temporada en 'La Ventana', Carles Francino apuesta por la ficción. "Vamos a incorporar a Mona León Siminiami que va a hacer una selección de relatos los viernes por la tarde que vamos a completar con otras piezas de ficción que irán esta temporada en 'SER Historia' y que tendrán adelanto los viernes por la tarde. En 'Todo por la radio' hay incorporaciones nuevas y vamos a otorgar un espacio propio a Elvira Lindo, 'Radio Lindo', los jueves", ha explicado.

Durante su intervención, Toni Martínez ha avanzado que a 'Todo por la Radio' se incorporan esta temporada Joaquín Reyes, Pedro Aznar y Sr. Cheeto, "tres cómicos de diferente edad, trayectoria, condición".

Ángels Barceló continúa en 'Hora 25'. "Novedades pocas, lo que vaya marcando la vida política, lo que vaya marcando la actualidad. Mantenemos la mesa política de los lunes. Es algo a destacar porque es poco habitual que políticos de todos los partidos se sienten semanalmente en una mesa debatir sobre lo que sea y que lo hagan con esas formas y ese talante que no se ve en otros medios. Y poquito más, mi espacio más personal de cultura con Javier Torres donde vamos recomendar lo que a él y a mí nos gusta. Y José Luis Sastre, que va a seguir también, cuya mirada que hay que destacar", ha señalado.

En deportes, Manu Carreño ha iniciado su segunda temporada en 'El Larguero'. "Ha sido mi primer año en 'El Larguero', no ha sido un mal año y no vamos cambiar muchas cosas. Habrá algún colaborador nuevo, que compartiremos con 'Carrusel', y que ahora no se puede contar. Debutará en breve ahora está haciendo la pretemporada. Repetimos los colaboradores de la primera temporada y habrá un pequeño matiz de secciones", ha subrayado.

La programación deportiva entre semana se completa con 'SER Deportivos' presentado por Francisco José Delgado 'Pacojó'; y con 'Hora 25 de los Deportes', presentado por Jesús Gallego.

'Oh My LOL!', con David Broncano al frente, vuelve de lunes a jueves con 'La vida moderna' y los viernes será el turno de 'Las noches de Ortega', con Juan Carlos Ortega. Las madrugadas en la SER son de Macarena Berlín, en 'Hablar por Hablar'.

FIN DE SEMANA

Los fines de semana, 'A vivir que son dos días' continuará con Javier del Pino. "Incorporamos a nuevos colaboradores, además de los habituales que son un lujo. No echamos a nadie, pero incorporamos a mucha gente, por ejemplo, Juanjo Millas. Yo creo que Juanjo es el mejor escritor de cuentos de este país y va a escribir cuentos para la radio. Tenemos a Teo Rodríguez, que es uno de los grandísimos realizadores que hay en este país, y tenemos unas pequeñas perlas de ficción que van a ser fantásticas, ha señalado.

'Carrusel Deportivo', con Dani Garrido, podrá escucharse esta temporada los sábados y domingos, de 15.00 a 00.00 horas. El programa mantiene el equipo de colaboradores con la incorporación de Iñaki Urrutia. "Algunos de los colaboradores de 'A vivir' van a estar en la primera hora de Carrusel de 15 a 16 horas", ha avanzado Garrido.

Además Andreu Buenafuente y Berto Romero afrontan su tercera temporada con 'Nadie sabe nada'.

Finalmente, la programación del fin de semana se completa con 'Acento Robinson', con Michael Robinson; 'SER Consumidor' con Jesús Soria; 'Contigo Dentro' con Celia Blanco; 'La Script' con María Guerra; 'Sucedió una noche' con Antonio Martínez; 'SER Historia' con Nacho Ares; 'Los Toros' con Manolo Molés; 'SER Aventureros' con José A. Ponseti; 'Punto de Fuga' con Pablo Morán; y la novedad de 'Entre tiempos', de la mano de Ana Martínez Concejo.