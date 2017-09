Blanca Portillo, X Premio La Barraca: "El teatro para mí no es una profesión, es una forma de vida"

4/09/2017

Dedica el premio a los espectadores y asegura que mientras el público piense que lo que hace "merece le pena", intentará "hacer algo mejor"

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

La actriz, productora y directora Blanca Portillo ha reconocido este lunes en Santander, antes de recibir el X Premio a la Barraca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que para ella "el teatro no es una profesión, es una forma de vida". Y forma parte de su vida hasta el punto de que "todo lo demás está incluido" en el teatro "y no al revés, ya que "todo lo que absorbe en la vida" lo vuelca en su faceta de actriz teatral.

"Es una labor de pico y pala, de trabajo muy entregado donde lo último es el ego", ha asegurado, al tiempo que ha incidido en que existe una "frontera mínima" entre su vida personal y teatral. Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la UIMP minutos antes de recibir este galardón como reconocimiento a su trayectoria, durante la cual ha interpretado papeles en teatro, cine y televisión.

Portillo ha dicho a la prensa sentirse "muy nerviosa, muy halagada, muy orgullosa y muy feliz" de estar en el Palacio de la Magdalena, un lugar "muy especial" para ella. De hecho, ha asegurado que está "muy emocionada y por un lado con ganas de que pase, y por otro lado con ganas de quedarme a vivir aquí porque me parece un sueño".

Del mismo modo, una vez recibido el premio de manos del rector de la UIMP, César Nombela, ha insistido en que profesa "una devoción muy grande" por el teatro y ha dedicado este galardón "a quienes de verdad le importan", los espectadores que "pagan para que les abran la mirada, que les enseñen a pensar".

De hecho, ha destacado que son los espectadores los que deciden cuánto tiempo va a "seguir trabajando" y ha asegurado que mientras el público "siga" con ella y piense que su trabajo "merece la pena", intentará "hacer algo mejor" que su último trabajo. Asimismo, ha reconocido que para ella los premios son "una losa" que le "caen encima", al contrario de lo que pasa cuando "uno es poco tonto" y "cree que un premio engorda el ego".

"Este me impulsa más que ninguno a seguir trabajando para que sintáis orgullo de habérmelo dado, para que no sintáis que os equivocasteis", ha asegurado después de recibir este galardón en una universidad como la UIMP, en la que, tal y como ha afirmado, se siente "muy pequeña". El motivo, tal y como ha explicado, es que no fue a la universidad porque estudió teatro e interpretación desde joven, por lo que ha reconocido que ha mirado "con envidia" a los universitarios.

Durante su carrera, Portillo ha sido galardonada, por ejemplo, con el Premio Nacional de Teatro (2012), con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2014), Concha de Plata a la Mejor Actriz (2007) por 'Siete mesas de billar francés' o con el Premio Max de Teatro a la Mejor Actriz Protagonista (2015) por 'El testamento de María'. Asimismo, está nominada al Premio Iris 2017 a Mejor Actriz por su papel en la serie 'Sé quién eres', que emite Telecinco.

SE SIENTE COMO UNA "PRIMERIZA"

Al tiempo que ha asegurado a los medios que hay "poca diferencia" en la forma de prepararse un papel para cine, teatro y televisión porque lo hace "con la misma entrega" porque "interpretar siempre es un acto de generosidad", ha recalcado que los premios a toda una carrera le dan "mucho miedo".

El motivo, tal y como ha argumentado, es que se siente como una "primeriza" en el mundo de la actuación". "Me dan este premio por un tiempo que llevo trabajando, no por una carrera", ha bromeado, para añadir que espera seguir trabajando durante más años. Y también ha comentado que no le parece "sano" mirar hacia atrás y decir "qué tranquila me puedo quedar".

"Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, y más. Si crees que lo tienes todo hecho, mal vas", ha zanjado Portillo, y ha asegurado que "no echa de menos" actuar en papeles de comedia.

Sobre sus proyectos futuros, ha adelantado a la prensa que participará como actriz en una serie de Telecinco sobre la que no ha dado más detalles, así como que tiene alguna película en proyecto; que hará una gira por México y Latinoamérica con 'El Cartógrafo', de Juan Mayorga; y que dirigirá en la sala grande del Teatro Español una versión teatral de la película 'El ángel exterminador', de Luis Buñuel, entre otros.

Posteriormente, en la ceremonia de entrega del premio, ha recalcado que no le "cuesta absolutamente nada" imaginarse como parte del elenco de la compañía teatral 'La Barraca' de Federico García Lorca --"habría muerto por ese proyecto", ha añadido--. Y ha dicho que "a veces" tiene la sensación de ser "una privilegiada" como a su juicio lo fue Margarita Xirgú por actuar para Lorca, y ha apostillado que es "coetánea de otro grande", el dramaturgo Juan Mayorga.

LAUDATIO DE JUAN MAYORGA: CON ESTE PREMIO "HONRAMOS EL TEATRO Y LA VIDA"

Precisamente, Juan Mayorga ha sido el autor de la Laudatio, que debido a su ausencia, ha leído la directora de los cursos para extranjeros de la UIMP, Teresa Rodríguez Ramalle. Según el texto de Mayorga, con este premio "honramos el teatro y la vida, y la inteligencia, la pasión, la valentía y la generosidad con que tú lo haces crecer cada día con la tuya", dirigiéndose a Blanca Portillo, que el dramaturgo califica como "desde hoy, 'Blanca la de la Barraca'".

En esta línea, Mayorga ha escrito que es "fácil imaginar" a Portillo "con mono azul o con vestido azul de cuello blanco, entre los hombres y las mujeres de la Barraca". "Qué fácil es imaginarla al lado de Federico, en un camión lleno de cartones pintados, de trajes extraños y de espaldas de madera que parecen de acero, viajando hacia la plaza de un pueblo en que se reunirá con personas a las que se va a entregar absoluta, incondicionalmente, en ese acto de amor que es para ella el teatro", ha escrito el dramaturgo.

Asimismo, Mayorga ha incidido en que la palabra "respeto" es "la primera" que "ha de utilizarse cuando se quiere describir el modo en que habita el teatro y el modo en que es habitada por el teatro Blanca Portillo", una mujer para la que el teatro, según el dramaturgo, "es como un camión, a menudo incómodo, traqueteante, en que viaja junto a unos amigos al encuentro de personas a las que quiere ofrecer acción, emoción, poesía y sentimiento".