El Govern lanza un spot que anima a votar a los catalanes a las puertas del 1-O

El 1-O es hacerse trampas al solitario.



No presenta ninguna garantía democrática, ni siquiera un mínimo de imparcialidad institucional. Lo convocan (perdón, lo convocarán, ¡faltan 3 semanas y todavía no se conovocado!) indepes para indepes.



Ahora quieren que haya un poco de gente que vote "no" para darle una patina de credibilidad al asunto. Pero es obvio que el 1-O interpela solo a una parte de la sociedad. No ha habido debate sobre el asunto del referéndum (¿alguien ha hablado de las consecuencia de la independenica más allá de Ítacas mágicas?), la organización no cumple con ningún requisito para ser homologado internacionalmente, de hecho, ¡los votos los contarán activistas indepes!



Se puede hacer demagogia con la palabra "democracia" y "urnas", pero el 1-O no será democracia, sino un uso demogógico de la democracia.