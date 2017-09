Responsables de la Plataforma por la A-32 se reúnen este martes con el Ministerio de Fomento

5/09/2017 - 5:59

Representantes de la Plataforma por la A-32 se reúnen este martes en Madrid con responsables del Ministerio de Fomento para abordar la reactivación de las obras de esta infraestructura viaria que unirá Bailén-Albacete, y que supondrá para la provincia jiennense la conexión con Castilla-La Mancha, además de una salida hacia el Levante español.

JAÉN, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la plataforma, Maribel Rescalvo, ha indicado a Europa Press que del resultado de la reunión de este martes y de la información que se les traslade, dependerá que se mantenga o no el calendario de movilizaciones iniciado el pasado mes de junio cuando comenzaron las manifestaciones, primero en Villanueva del Arzobispo y seguidamente en Villacarrillo.

La tercera de las protestas prevista el 9 de agosto en Torreperogil no se pudo llevar a cabo a no contar con la preceptiva autorización de la Subdelegación del Gobierno en Jaén. Además, Rescalvo ya ha recibido la notificación de una sanción por importe de mil euros por ocupar la calzada en la primera de las manifestaciones celebradas en Villanueva del Arzobispo. Actualmente la sanción está recurrida y están a la espera de su resolución.

Serán cuatro miembros de la plataforma los que se reunirán en el Ministerio de Fomento con responsables del mismo para intentar despejar todas las dudas que tienen al respecto. "Queremos un compromiso firme y efectivo de que las obras se van a reactivar", ha reiterado Rescalvo en sus declaraciones públicas.

Por lo pronto, tras la visita a Torreperogil el pasado mes de julio del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya se han reactivado las obras en los tramos comprendidos entre Úbeda y Villanueva del Arzobispo, tal y como anunció el titular del ramo.

Desde la plataforma se insiste en que no se puede bajar la guardia y hay que mantenerse firme para que esta infraestructura vea por fin la luz y no vuelva a sufrir más parones ya que insisten en que su reclamación "no es un capricho, sino una necesidad".