Montero y Marín (Cs) se reunirán este martes para buscar un acuerdo sobre el impuesto de Sucesiones

5/09/2017 - 6:05

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, tiene previsto reunirse este martes con el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, para abordar un posible de acuerdo de cara a una nueva reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, un tributo que la formación naranja considera "injusto".

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

La reunión entre representantes de la Junta de Andalucía y los dirigentes de Ciudadanos tendrá lugar este martes por la tarde en el Parlamento andaluz, según han informado fuentes de la Consejería y también de la formación naranja.

Precisamente, la semana pasada, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha reiterado la voluntad "nítida" de la Junta de Andalucía de llegar a un acuerdo con Ciudadanos (Cs) sobre el Impuesto de Sucesiones, y se ha augurado que "seguramente" se llegará a "entendimiento" entre las partes.

El vicepresidente ha asegurado que "la voluntad del Gobierno andaluz es encontrarnos, y nos encontraremos".

"La posición de la Junta es nítida", aseveraba la semana pasada Jiménez Barrios, quien ha garantizado que "el Gobierno de la Junta se acercará a la posición de Ciudadanos desde el convencimiento de hablar de reducción fiscal general y enmarcado en el debate, no sólo de ingresos, sino de la totalidad de la financiación autonómica".

No obstante, ha recordado que "primero hay que armonizar el impuesto para toda España, como también dice el grupo de expertos", tras lo que ha reiterado que las partes llegarán "seguramente" a entendimiento con Ciudadanos para "el conocimiento exhaustivo de los ingresos de la Junta y lo que ha supuesto esos ingresos para los servicios andaluces".

Por su parte, fuentes de Cs Andalucía confirmaban este pasado domingo a Europa Press que la referida reunión se celebrará el martes, y al respecto de este asunto, el líder de la formación naranja en Andalucía ha insistido, en una entrevista en la Cadena SER, en advertir de que, si no se alcanza ese acuerdo, Cs "no negociará" los próximos Presupuestos de la comunidad autónoma.

Marín ha argumentado que "había que conocer muchos datos antes de cerrar un acuerdo en una materia que va a suponer una merma en los ingresos de la comunidad autónoma", por lo que "hasta que no se conoció el techo de gasto y las previsiones del Gobierno de España para las comunidades autónomas y de la propia Consejería de Hacienda no parecía razonable cerrar un acuerdo sin saber exactamente hasta qué punto esto afectaría a otros proyectos de Andalucía".

"Nos dimos un plazo y en su momento le comenté a la consejera que parecía razonable que antes de cualquier posibilidad de hablar de Presupuestos tuviéramos cerrado el asunto de la reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones, y en el caso de que no fuera posible, no contara con el apoyo de Cs este año para negociar los Presupuestos", ha incidido Marín, quien ha enfatizado que "no negociaremos" dichas cuentas "si no hay acuerdo" al respecto. "El Gobierno lo sabe" y "la propia presidenta y yo lo hemos hablado", ha abundado.

El dirigente de Ciudadanos ha añadido en dicha entrevista radiofónica, recogida por Europa Press, que, tras ese encuentro personal entre la consejera y él mismo, se reunirán, "si procede", los "equipos técnicos" de PSOE-A y Cs para poder cerrar ese acuerdo, que espera que "finalmente sea posible", según ha apuntado Marín, que pretende que "prácticamente el impuesto de Sucesiones pase a la historia y en Andalucía la clase media y trabajadora no tenga que pagar por este impuesto que es injusto socialmente".

"Hay un margen más que suficiente para poder, de una vez por todas, acabar con este impuesto en Andalucía", ha resumido Marín, que en todo caso ha recordado que la eliminación total del impuesto depende de "una ley orgánica que no compete a la comunidad autónoma".