Carmona decide no presentarse a las primarias del PSOE-M y propone "integración y unidad"

5/09/2017 - 8:18

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona ha decidido finalmente no presentarse a las primarias del PSOE-M que se celebrarán este mes para elegir nuevo secretario general de la formación y apuesta por la "integración" y unidad de los socialistas, según ha explicado en un comunicado.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Yo no voy a participar en una carrera de candidatos, ni esto debe ser un concurso, ni voy a dividir el partido, por lo que no me voy a presentar a la Secretaría General", ha explicado el que fuera candidato del PSOE para el Ayuntamiento de la capital en las últimas elecciones autonómicas.

"Tenemos fuerza suficiente como para proponer integración, respecto al partido y unidad de los socialistas", ha añadido en un comunicado donde habla de "guirigay de candidatos" y de que es "consciente de que el 30 por ciento que le respalda es necesario para lograr la unidad".

Precisamente, haciendo alusión a este respaldo, ha indicado que son "determinantes para sumar, no para restar, para ganar a la derecha, no para dividirse". Por eso, ha remarcado que su equipo está a disposición del compañero o compañera que salga secretario general del PSOE de Madrid.

"Somos muchos los compañeros que hemos hecho la reflexión de que somos más útiles trabajando juntos que enfrentándonos entre nosotros mismos", ha señalado a este respecto, al tiempo que ha dicho sentirse "orgulloso de ser un militante de base, un afiliado más, con ganas de armar para ganar las elecciones".

Carmona ha apuntado que, tras la derrota de Susana Díaz, a la que apoyó en la campaña de primarias a secretario general del PSOE, "unos han optado por abandonar la política", pero que él continua "tratando de ganar el futuro perdiendo parte del presente".