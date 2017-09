UGT exige que se respeten las medidas acordadas para esta legislatura "esté quien esté" en la Consejería de Educación

El departamento de Enseñanza Pública de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha exigido que se respeten las medidas y políticas educativas acordadas para la actual legislatura en Cantabria con independencia del cambio de dirigentes que pueda producirse en la Consejería de Educación.

Una exigencia que el sindicato ha transmitido hoy en un comunicado, tras conocerse ayer por la tarde la decisión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) del PSOE de Cantabria de relevar al consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Ramón Ruiz, entre otros, tras la elección de Pablo Zuloaga como secretario general del PSC.

"Esté quien esté en la Consejería de Educación, no se puede tirar por la borda el esfuerzo y el resultado de las negociaciones realizadas hasta ahora en la mesa sectorial de educación", ha subrayado UGT, que ha reiterado que los acuerdos alcanzados para esta legislatura "tienen que estar muy por encima de cualquier otro interés que no sea el de mejorar el sistema educativo de Cantabria".

Para el sindicato, al margen de los cambios que se produzcan en el organigrama directivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, la educación "demanda resolver cuestiones tan prioritarias como urgentes", como la actualización del catálogo de titulaciones antes de la convocatoria de las oposiciones.

"No se puede esperar a febrero o marzo para adecuar el catálogo de titulaciones de las distintas especialidades educativas a la oferta de graduaciones de las universidades", ha reivindicado UGT, que ha matizado que, si no se actualiza, "puede hacer inútil el esfuerzo de muchos opositores que no superen el proceso selectivo para ser incluidos en las listas de sustituciones".

En este sentido, UGT ha valorado que se haya negociado una nueva normativa que regula el empleo interino en educación pero ha lamentado que no se haya desarrollado el anexo donde se especifican las titulaciones exigidas para el desempeño de puestos en régimen de interinidad, que se emplaza a las convocatorias de oposiciones o de bolsas de trabajo.

RETRASO INADMISIBLE PARA LOS OPOSITORES

"No es admisible que los opositores no sepan hasta la convocatoria de las oposiciones o hasta que salgan las bolsas de trabajo si muchas titulaciones expedidas en las universidades españolas les van a permitir trabajar o no como interinos en nuestra comunidad autónoma", ha argumentado Enseñanza Pública de UGT.

El sindicato ha puntualizado que, ahora, un graduado "deberá esperar hasta febrero o marzo para saber la especialidad que se preparará para las oposiciones si quiere tener garantías de que su esfuerzo le va permitir formar parte de la lista de interinos, con lo que pierden un tiempo muy valioso, y más, si se tiene en cuenta las fechas tan tardías de la convocatoria de las oposiciones".

UGT ha puesto como ejemplo de las consecuencias del "desfase" actual del catálogo de titulaciones los problemas que se están originando a la hora de adjudicar plazas de maestros en inglés por no incluirse las titulaciones homologadas por la Unión Europea, tal y como reconoce una sentencia del Tribunal Supremo.

En un principio, esta sentencia judicial, promovida por una opositora docente de Valencia, se iba a tener en cuenta, "pero al final no se incluyó en la normativa de interinos".