Ronda y Montejaque vuelven a acoger el Pueblos Blancos Music Festival del 7 al 10 de septiembre

5/09/2017 - 11:34

Grazalema y Villaluenga del Rosario, en Cádiz, serán los otros dos escenarios de la segunda edición de este evento

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Cuatro municipios referentes de la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga, y del Parque Natural Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz, serán los escenarios de la segunda edición del Pueblos Blancos Music Festival, un evento que reunirá del 7 al 10 de septiembre en Ronda, Montejaque, Grazalema y Villaluenga del Rosario a más de 70 músicos nacionales e internacionales de raíces norteamericanas.

Durante cuatro días, los aficionados a la música rock, country, americana, tex-mex, latin, rockabilly, jazz y blues tendrán la oportunidad de escuchar a casi 30 bandas. Los conciertos serán gratuitos y se celebrarán de forma simultánea en el Auditorio de Blas Infante en Ronda, el Mirador del Tajo en Grazalema, la plaza de la Constitución en Montejaque y la plaza de toros en Villaluenga, mayormente entre las 19.30 y las 1.00 horas.

Actuarán, entre otros, Joe King Carrasco, Border Soul, Tim Gonzalez, Leeann Atherton, Pink Suede, The Plam, Jake Levinson Band, Kassy Key & the Raindoggs, DD Dagger, Loop One, Proyecto Drei, B-Sides y Los Widow Makers, según ha informado la Diputación en un comunicado.

UN NUEVO ESCENARIO Y MÁS BANDAS

El Pueblos Blancos Music Festival nació el año pasado con el objetivo de convertirse en un encuentro internacional de la música rock que permitiese a las bandas estrechar lazos artísticos. Su primera edición reunió en Ronda, Montejaque y Grazalema a más de 40 músicos de diferentes nacionalidades, como Australia, Grecia, Inglaterra, Alemania, España, Guatemala, Costa Rica, México y Estados Unidos.

Como novedades, este año se ha sumado un nuevo escenario dentro del Parque Natural de Grazalema, Villaluenga del Rosario. Además participarán artistas de otras ciudades del estado de Texas, la ciudad fronteriza de Brownsville, límite entre Estados Unidos y México, con bandas que son fiel reflejo de la música sin fronteras, con sus 'riffs' que mezclan el rock con el tex-mex.

Así, la ciudad más representativa en este festival será, de nuevo, Austin, en Texas, considerada "la capital mundial de la música en directo", según han destacado.