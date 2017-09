Millo afirma que el independentismo será "antidemocrático" si aprueba la ley del 1-O

5/09/2017 - 11:40

Avisa a los contribuyentes del riesgo de pagar al Govern los impuestos que son estatales

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha afirmado este martes que el independentismo catalán se convertirá en "un movimiento antidemocrático" si el Parlament aprueba este miércoles la ley del referéndum del 1 de octubre.

En declaraciones a RNE-Ràdio 4 recogidas por Europa Press, ha considerado que la aprobación de esta ley abriría una "nueva etapa" en la política catalana, ya que cree que hasta ahora el independentismo sí era democrático, pero dejaría de serlo.

"Si el independentismo se sitúa fuera de las reglas del juego y fuera del Estado de derecho, se abrirá una nueva etapa en la historia de Catalunya donde el independentismo pasará a ser un movimiento antidemocrático. Esto no es bueno", ha concluido.

El delegado del Gobierno ha garantizado que el proceso soberanista no acabará proclamando un Estado catalán: "El día 1 de octubre nadie declarará la independencia. Ni al día siguiente. Ni el otro. Esto no pasará".

"Lo que garantiza el Gobierno es que el 1 de octubre España no se romperá y Catalunya no se romperá. Esta es la garantía que ofrece el Gobierno", ha concluido, y ha acusado al presidente catalán, Carles Puigdemont, de no querer dialogar con el Estado.

HACIENDA CATALANA

Después de que este lunes el Govern completara el despliegue de la Agència Tributària de Catalunya, Millo se ha felicitado que así sea siempre que se haya hecho para gestionar los tributos "propios y cedidos" de la Generalitat.

Millo ha advertido de que lo que no puede hacer la Generalitat es gestionar los impuestos masivos que son competencia del Estado como el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades, y ha acusado al Govern de querer "generar confusión" con este tema.

Ha advertido a los ciudadanos de que, si algún día el dinero que corresponde al Estado no llega a sus arcas, la responsabilidad será de la persona en concreto, no de la administración catalana: "Si algún día el dinero no llega al Estado, el responsable es usted, el contribuyente, y no la Generalitat".

ATENTADOS

Sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, ha defendido la labor que han hecho la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos en la lucha antiterrorista y ha asegurado que en el último año y medio se ha detenido a 80 terroristas yihadistas.

Ha defendido que los Mossos tienen acceso a la información de la Europol y ha asegurado que si la integración de la policía catalana no es mayor que la actual es por las trabas de la Conselleria de Interior.