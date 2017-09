Bonachea critica las "destituciones dictatoriales" de la nueva Ejecutiva del PSOE

5/09/2017 - 11:41

El alcalde de Raines, el socialista Jaime Bonachea, ha censurado hoy las "destituciones dictatoriales" que, en su opinión, está llevando a cabo la nueva Ejecutiva del PSOE liderada por Pablo Zuloaga.

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

En un duro comunicado enviando hoy a los medios, titulado 'Días de venganza', el alcalde socialista advierte de la "nueva política" del PSC de "hacer rodar cabezas" con el "único objetivo" de "poner a los amigos".

"Éstos que nos dirigen, no están midiendo bien su estrategia, lo único que pretenden es cargarse a la mitad del PSOE de Cantabria, y eso, o es de locos, o es que son un peligro para este partido", manifiesta el regidor, uno de los doce alcaldes del PSOE en Cantabria afines a la exsecretaria general del partido y vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, que han dirigido una carta al líder nacional de la formación, Pedro Sánchez, para alertarle de las "purgas o venganzas" que a su juicio pretende llevar a cabo la nueva Dirección autonómica, encabezada por el 'sanchista' Zuloaga.

"Yo aquí sólo veo venganzas y traiciones y bastantes deslealtades. La lealtad de algunos se la tendrán que ganar, y el camino que llevan va en sentido contrario. La fiesta terminó, la borrachera también, y hay gente que nos espera ahí afuera. Algunos, a pesar de todo, seguimos construyendo y trabajando, otros se están dedicando a todo lo contrario. Una verdadera lástima", señala.

El regidor denuncia que "durante los últimos días" los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva Regional "sólo se han dedicado a ir de fiesta en fiesta, fomentando el populismo e intentando emular a otros partidos y personas; y, sobre todo, a hacer rodar cabezas en el Gobierno de Cantabria", lo que Bonachea considera "la nueva política" socialista en la región.

En este sentido afirma que la "destitución" del consejero de Educación, Ramón Ruiz, --así como de Rosa Inés García como directora general de MARE y de Salvador Blanco como consejero delegado de Sodercan--, cuyo relevo decidió ayer la Comisión Ejecutiva Regional (CER) del PSOE, pese a que habían sido "nombrados tras unas elecciones autonómicas (en las cuales los votantes algo tendrían que decir), no es más que la primera parte de esta pesadilla".

Así, vaticina que "seguidamente vendrán más (no pueden dejar a nadie que no comulgue con sus ideas)". "Si quieres destacar, lo mejor es rodearte de personas menos competentes que no te puedan hacer sombra en determinados momentos", sostiene.

Además, subraya que los argumentos aducidos para haber planteado esta crisis de gobierno y de partido "no tienen justificación alguna". "Si las cosas funcionan, ¿por qué hacer esos cambios?", se pregunta, asegurando que, con los mismos, "ni se pretenden reforzar políticas ni nada del estilo", sino que "el único objetivo es cargarse a unos para poner a los amigos".

"¿Dónde están aquellas ideas renovadoras, prometidas en campaña, que hablaban de la transparencia y de consultar a las bases? Parece que la única medida adoptada ha sido tomada desde Bonifaz (por no decir desde Ferraz), sin tener en cuenta ni a los militantes y ni a los alcaldes. A los unos y a los otros les tenemos en cuenta sólo cuando interesa", afirma el regidor.

Al respecto, lamenta que el ámbito municipal "parece que poco importa" a la nueva Dirección que, hasta ahora, "no ha mostrado ningún interés" por el trabajo que desarrollan los alcaldes, que han solicitado reunirse con Zuloaga pero éste "aún no ha tenido tiempo" de hacerlo.

"Una verdadera lástima, porque seguro que dentro de poco tiempo tienen que empezar a convencer a compañeros para que se presenten de candidatos a las próximas elecciones municipales y también les ayuden a obtener unos buenos resultados electorales", advierte.

"Es labor del nuevo secretario y de su Ejecutiva tender puentes e intentar atraer hacia sí a todos aquellos que no votamos al 'nuevo PSOE', aunque sí apoyamos el proyecto de Pedro Sánchez. Por el momento, esfuerzos y gestos se ven pocos; al contrario, esas destituciones dictatoriales abren unas heridas difíciles de cicatrizar", censura.

Y en este sentido insiste en que el panorama generado por la "supuesta" renovación socialista "no ayuda a conseguir un partido fuerte, capaz de presentarse a las elecciones de 2019 unido. En mi opinión, este hecho es muy grave y no augura nada bueno para el partido y, por lo tanto, para los ciudadanos cántabros".

Por eso, Bonachea insta a "ponerse a trabajar" y mostrar "gestos conciliadores" a la militancia que no votó a Zuloaga, es decir, "la mitad de militantes de Cantabria, así como al resto de la ciudadanía que está viendo cómo se lleva a cabo una venganza en toda regla".

"Si alguien se piensa que con el voto de los militantes se van a ganar elecciones vamos preparados; mucho más importante es convencer a todos aquellos que nos votan, incluso más necesarios que los militantes, quienes no disponen de un carnet para elegir a un secretario, pero sí a un presidente o a un alcalde", advierte.