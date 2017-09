El PSOE interpela al Gobierno "por quitar" la pensión no contributiva a 855 malagueños

5/09/2017 - 11:44

El diputado del PSOE por la provincia de Málaga Miguel Ángel Heredia ha adelantado que los socialistas han registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados interpelando al Gobierno del PP "por quitar" la pensión no contributiva a 855 malagueños.

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Heredia ha explicado que la retirada de estas pensiones no contributivas en 2016 se ha producido "tras revisar los ingresos de los pensionistas y constatar que superaban los límites establecidos para poder beneficiarse de esta paga", según los datos que maneja el Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

"Esto supone que a nivel nacional, sólo el año pasado, unas 26.000 personas podrían haber perdido su pensión no contributiva", ha agregado Heredia, al tiempo que ha añadido que "la mayoría de las pensiones anuladas con los controles en Málaga fueron prestaciones por jubilación, 471, pero también hay otras --384-- en concepto de invalidez que fueron retiradas".

Así, los socialistas han preguntado al Gobierno por el número de personas a las que ha retirado la pensión no contributiva desde 2012, desglosado por años y por comunidades autónomas y provincias.

De igual modo, ha pedido información de las inspecciones realizadas la Seguridad Social durante 2016 a personas con pensiones contributivas y no contributivas, desglosado por comunidades autónomas y provincias, por las inspecciones durante 2016 a grandes empresas y a grandes capitales y a personas pensionistas emigrantes retornadas y a cuántas de estas personas se les ha retirado o modificado su pensión como consecuencia de esas inspecciones.

Por último, también han preguntado por cuántas inspecciones ha instado la administración a lo largo de 2016 por actos contra la Seguridad Social o contra la Hacienda Pública a personas físicas y/o jurídicas.

En este punto, Heredia ha recordado que "nuestros mayores hoy son un 20 por ciento más pobres que hace cinco años". "Les han subido el IVA y el IBI y este año les van a subir la factura de la luz 100 euros, además de que, por primera vez en la historia de la democracia, tienen que pagar por sus medicinas y les han retirado más de 400 medicamentos del Sistema Nacional de Salud", ha recordado.

Ha señalado, asimismo, que "peor les ha ido a los que tienen una pensión mínima en nuestro país: 2,5 millones, a quienes este año les han vuelto a subir la pensión poco más de un euro".

"Con los gobiernos socialistas --ha continuado-- las pensiones mínimas subieron todos los años; de media un siete por ciento anual, por lo que las pensiones mínimas subieron veintiocho veces más que con Rajoy. La única herencia que dejó un Gobierno socialista a Rajoy fue más de 70.000 millones en la hucha de las pensiones, los cuales este Gobierno del PP ha dilapidado".

Heredia ha afirmado, al respecto, que el actual Gobierno "ha dejado sin una pensión digna a 163.000 cuidadoras familiares de la Ley de Dependencia, a las que ha quitado la Seguridad Social y ha perseguido como si fueran delincuentes a los pensionistas emigrantes retornados mientras aprobaba amnistías fiscales para los grandes defraudadores de este país. Además, Rajoy ha vetado este año una subida decente de las pensiones, de al menos el 1,2 por ciento", ha expuesto.

El dirigente socialista ha recordado que las pensiones no contributivas son aquellas que la Seguridad Social ofrece a las personas que no han cotizado nunca o lo han hecho de forma insuficiente para poder solicitar una pensión contributiva.

En la provincia de Málaga hay, con los datos de cierre de 2016, casi 13.500 jubilados que cobran esta paga y algo más de 8.600 personas que reciben una prestación no contributiva por invalidez, lo que da un total de 22.100 pensiones no contributivas. Las cuantías, en todo caso, son muy reducidas --la pensión media por jubilación el pasado año era de 354,6 euros y la de minusvalía, 393,2--. La Junta de Andalucía las complementa con una paga única anual que, en 2016, se situó en 120,56 euros por perceptor.

"Para poder recibir esta prestación, no obstante, es preciso acreditar que no se supera un determinado nivel de ingresos. En el caso de las pensiones de jubilación, los ingresos del beneficiario no deben superar los 5.150 euros anuales. Si convive con más personas en el hogar, el límite se amplía y puede llegar a un máximo de 39.900 euros por unidad familiar al año en el caso de que viva con sus hijos y sean más de tres las personas en la vivienda", ha apuntado.

De todas las comprobaciones que practicó la Seguridad Social en 2015, en el 83 por ciento de los casos se mantiene la pensión sin cambios. Sólo el siete por ciento de las inspecciones acaba en la supresión de la paga y en otro seis por ciento de los casos se modifica su cuantía al registrarse cambios en el nivel de ingresos del beneficiario, ha concluido Heredia.