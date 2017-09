El Cupón diario de la ONCE deja 175.000 euros en Ferrol

5/09/2017 - 11:56

El Cupón diario de la ONCE ha repartido 175.000 euros en la ciudad de Ferrol, donde se vendieron cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del lunes día 4 de septiembre.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la ONCE ha destacado que el agente vendedor Roberto Rodríguez Fernández fue quien llevó la suerte a algunos de sus clientes habituales.

Roberto Rodríguez, que tiene una discapacidad física, vende como ambulante pero tiene su punto de venta habitual en la calle Ourense de la ciudad departamental.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, con el Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. También se pueden adquirir en la web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.