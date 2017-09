Javier Benedicto (ESA) prevé "alguna discontinuidad" en el Programa Galileo por el Brexit

5/09/2017 - 12:09

Asegura que se han solucionado los fallos en los relojes atómicos instalados en 10 de los 18 satélites en órbita para próximos lanzamientos

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El jefe de Proyecto Galileo de la Agencia Estatal Europea (ESA, por sus siglas en inglés), Javier Benedicto, ha asegurado este martes en Santander que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) "afectará" al papel británico en ámbitos de seguridad porque "seguramente tendrá que renegociar un acuerdo de seguridad" con la UE y prevé que hasta que el acuerdo no esté vigente habrá "seguramente alguna discontinuidad" en las actividades del Programa Galileo.

Así, ha recordado que el Reino Unido ha jugado "un papel muy importante" en el desarrollo del Programa Galileo --sistema de posicionamiento global europeo--, y que se está negociando actualmente cómo contratar a industriales que sustituyan a los británicos tras el Brexit. En este sentido, ha incidido en que "va a ser muy difícil" que un país que no forme parte de la UE tenga un papel industrial "importante" en aspectos "críticos" y de seguridad. "Pero hay muchos otros aspectos del sistema a nivel tecnológico en los cuales Inglaterra va a poder contribuir", ha agregado.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios con motivo de su intervención en el '31 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones. La realidad digital de España', que se celebra hasta este miércoles en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en las que también ha defendido que las empresas españolas juegan un papel "muy importante" porque nuestro país fue "pionero" en la navegación por satélite en Europa.

Además de que ha recordado que el proceso de negociación del Brexit está en marcha y actualmente "no se sabe" en qué aspectos las industrias británicas "no van a poder contribuir", ha concretado que países como Suiza o Noruega no forman parte de la UE "y sin embargo tienen acuerdos de cooperación con la UE que les permite trabajar" en Galileo.

Es decir, tal y como ha añadido Benedicto, hasta que se produzca el Brexit "tenemos tiempo para poner en práctica algunas soluciones industriales que nos van a permitir garantizar la continuidad del programa".

En cuanto a las próximas etapas del Programa Galileo, ha precisado que hay cuatro satélites "prácticamente listos" para empezar la campaña de lanzamiento y que "seguramente" la semana que viene se va a autorizar su envío a la Guayana Francesa.

"El lanzamiento está previsto para el 12 de diciembre", ha concretado Benedicto. Y en lo que se refiere a los últimos cuatro satélites hasta llegar a los 24 que forman la configuración final del Programa, ha adelantado que la campaña daría comienzo en enero del 2018 y el lanzamiento se prevé para Pascua del mismo año.

Asimismo, aunque ha recordado que este es un proyecto civil para aplicaciones civiles, ha incidido en que "cuando hay alarmas terroristas intervenimos para asegurarnos de que no se hace un uso indebido" de los servicios abiertos, al tiempo que ha concretado que la ESA tiene un servicio "restringido" de "uso exclusivo" de Gobiernos, fuerzas de seguridad y servicios de intervención sobre el terreno cuando se producen "situaciones de alarma y de pánico".

UN AÑO TRABAJANDO EN LA REPARACIÓN DE LOS RELOJES ATÓMICOS

Tal y como ha rememorado, el Programa empezó en 2011 y a comienzos de este año se detectaron fallos en órbita en relojes atómicos "muy críticos" instalados en 10 de los 18 satélites en órbita y "que no vuelan en ningún otro satélite en el mundo". Tres eran dispositivos de rubidio tradicionales, y los otros siete instrumentos de maser de hidrógeno más exactos, que fueron diseñados para dar a Galileo rendimiento superior a la red GPS estadounidense.

"Hemos detectado algunos fallos y los hemos corregido en los próximos satélites que vamos a lanzar en diciembre", ha comentado preguntado por esta cuestión, al tiempo que ha apuntado que se ha trabajado durante "prácticamente un año" con "muchos ensayos en tierra" reproduciendo estos fallos.

A este respecto, ha asegurado que estos fallos "no perjudican" al Programa porque se han detectado "en algún satélite", cuando tal y como ha precisado, en cada satélite hay cuatro relojes y "nos hace falta únicamente un reloj que funcione bien por satélite, y eso está garantizado".

"HEMOS TENIDO MUCHÍSIMOS PROBLEMAS"

Cuestionado por la prensa acerca de qué otros problemas ha tenido Galileo, además de los producidos en los relojes atómicos, Benedicto ha reconocido que "hemos tenido muchísimos problemas" debido a que "Galileo es un sistema que, por definición, ha querido ser innovador, y al ser innovador estamos siempre en la frontera de lo que se puede hacer".

En este punto, ha reivindicado que "no hemos tenido miedo" de llegar a esa frontera porque "hemos tenido la suerte en Europa de poder inventar un sistema nuevo, teniendo a nuestras espaldas el conocimiento de toda la experiencia del sistema americano GPS, lo cual nos ha permitido desplegar un sistema que tiene hoy en día ya unas prestaciones a nivel de precisión que son 10 veces superiores a lo que es el GPS".

Del mismo modo, ha avanzado que para los próximos años, la ESA está trabajando para "dentro de pocos años, poder dar precisiones de pocos centímetros a tiempo real, lo cual es muy importante para aplicaciones como los vehículos automáticos y aplicaciones que necesitan mucha precisión".

Finalmente, ha precisado que la inversión del Programa Galileo es de unos 10.000 millones de euros de inversión pública desde 2010, más unos 1.000 millones anuales desde ahora para "operar el sistema e innovar para poder mejorar las prestaciones del sistema en los años próximos", ha concretado en que "un 99 por ciento" de los chips de navegación por satélite de los dispositivos móviles 'smartphones' a día de hoy están equipados con tecnología Galileo.