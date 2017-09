Cataluña. rivera asegura que con los independentistas "no hay nada que hablar"

5/09/2017 - 12:10

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este martes que con los independentistas que actualmente dirigen el Gobierno de la Generalitat de Cataluña "no hay nada que hablar" y que solo un cambio de interlocutores podría facilitar el diálogo.

En declaraciones a los medios de comunicación al llegar al acto de apertura del Año Judicial, Rivera subrayó que el 9-N "hubo un vacío" porque las instituciones no impidieron la celebración de esa consulta y el Gobierno "no hizo nada", y eso es un "ejemplo de lo que no hay que hacer".

Preguntado por la posibilidad de un diálogo que impida el nuevo referéndum del 1 de octubre, Rivera respondió que con los actuales interlocutores de la Generalitat "es imposible" el diálogo porque el presidente, Carles Puigdemont, "sólo tiene una fijación, que es la independencia", algo inasumible para los demócratas que representan a más de dos tercios de los ciudadanos.

Cree que con los actuales "no hay nada que hablar" y que solo con un cambio en esa interlocución tras unas elecciones autonómicas será "más fácil" poder negociar reformas en la Constitución o en el modelo de financiación autonómica.

Rivera sentenció que todas las ilegalidades que se cometan desde la Generalitat de Cataluña tienen que tener una respuesta del Estado de Derecho, "proporcional, pero una respuesta".

