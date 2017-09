(ampliación) cataluña. sánchez, sobre la retirada de urnas el 1-o: “ante un hecho ilegal, el estado tiene que garantizar la legalidad”

5/09/2017 - 12:18

- Afirma que España es una nación y dentro hay "al menos" tres naciones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este martes que "el Estado tiene que garantizar la legalidad" en el caso de que la Generalitat de Cataluña convoque finalmente el referéndum de independencia anunciado para el 1 de octubre y saque las urnas a la calle para que voten los ciudadanos.

"Ante un hecho ilegal, el Estado tiene que garantizar la legalidad, y ahí me voy a quedar", expresó Sánchez sobre si deberían retirarse las urnas en caso de colocarse, como apuntó en agosto la portavoz socialista Margarita Robles. "Entiendo el análisis legal que hace la portavoz" en el Congreso, agregó sobre las declaraciones de su compañera.

"Voy a estar al lado del Estado, y lo que vamos a pedir es que se cumpla con la legalidad, como no puede ser de otra manera", reiteró el líder del PSOE después de su intervención en un desayuno informativo organizado en Madrid por Europa Press, en el que ratificó que está al lado del Estado, y por extensión del Gobierno, en esta materia.

Preguntado por las palabras del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las que calificaba de "golpe de Estado" la prohibición de las urnas, Sánchez afirmó que el presidente catalán "ha leído poco sobre golpes de Estado y pocas constituciones".

En esta línea, Sánchez avanzó que pedirá a los ciudadanos catalanes que "no participen de ese simulacro", así como a las instituciones que "cumplan esa legalidad", y rebajó el "hecho concreto" del 1-O a un "recuento". "Dado que no tiene garantías y sitúa a Cataluña fuera de la Constitución y el Estatuto no puede contar con la participación mayoritaria de la sociedad catalana", expresó.

A partir de ahí, Sánchez recordó que el PSOE, pese a llevar años predicando en el "desierto", "siempre ha reivindicado" que hay que buscar una solución política y por eso pidió "a las distintas fuerzas parlamentarias, que apoyen" la iniciativa socialista de "crear ese diálogo y empecemos de manera solvente, sólida y serena a responder a una crisis que afecta a Cataluña, pero que también está afectando al conjunto del modelo territorial en nuestro país".

Sánchez, que subrayó que "unir a todos los pueblos de España es un objetivo", resaltó que cuenta con la "disposición favorable" del Gobierno y del PP a su propuesta de crear una comisión en el Congreso que estudie y modernice el modelo territorial en España, tras la conversación de ayer con el presidente del Gobierno.

Sobre esta cuestión, restó importancia a que este diálogo se inicie antes o después del 1-O. "Más allá del cuando, lo urgente es que salga adelante", dijo.

NACIONES

Sánchez volvió a defender su propuesta de Estado plurinacional, que dijo que es "coherente" con la posición federalista que siempre ha defendido el PSOE. Ante la insistencia de que explique qué entiende por nación, dijo que hay que asumir con "normalidad que España es un país complejo, plural, donde conviven múltiples realidades".

Tras afirmar que "nuestra nación (España) está más dividida que hace seis años", destacó que España "es un país complejo y plural, donde conviven múltiples realidades nacionales y que esa es precisamente la gran fortaleza" de este país.

"En términos históricos, al menos tres territorios han manifestado ser nación: Cataluña, País Vasco y Galicia", lo que le llevó a decir que "al menos", en España hay esas naciones. "Insisto, al menos", remachó.

A su juicio, la situación pasa porque "España es una nación", lo cual mostró con "orgullo" frente a la denominación de 'Estado' que hacen los independentistas. En ella, añadió, hay algunos territorios que también tienen "la voluntad de ser nación".

Por último, sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, insistió en que no hay escenario posible y que el PSOE no va a participar en "un 'quítate tú para ponerme yo'" porque él no quiere ser "presidente a cualquier precio".

05-SEP-17

