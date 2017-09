Momad Metrópolis finaliza su IV edición con más de 13.000 visitantes y "un buen clima comercial"

5/09/2017 - 13:09

Momad Metrópolis, Salón Internacional de Moda organizado por Ifema, cerró el pasado domingo las puertas de su cuarta edición, que transcurrió en un "buen entorno comercial" y contabilizó más de 13.000 visitantes profesionales durante su celebración, del 1 al 3 de septiembre.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"A pesar de que las fechas de celebración, en los primeros días de septiembre, eran muy tempranas, estamos satisfechos, ya que esta convocatoria del salón ha tenido una excelente acogida por parte de los profesionales, entre los que hemos percibido una mayor intención de compra respecto a ediciones anteriores", ha señalado el director de MOMAD, Jaime de la Figuera.

El director de Momad ha añadido que en esta edición se dio un paso "importante" para ofrecer una mejor sectorización, que facilita la visita del comprador, e incorporó la moda street y urbana dentro de la propuesta de todos los pabellones.

De la Figuera ha avanzado, por otra parte, que el salón seguirá trabajando en este sentido para la próxima edición, así como en crecer con nuevos pabellones continuando con la estructura compacta que ha ofrecido el salón en esta edición.

410 EXPOSITORES DIRECTOS

La cuarta edición de Momad Metrópolis, plataforma de negocio, moda y tendencias del mercado ibérico reunió a 410 expositores directos y cerca de 900 marcas de moda y complementos, con sus colecciones para la Primavera-Verano 2018 y Otoño-Invierno 2017, en más de 13.500 metros cuadrados de superficie neta.

En ella se presentaron, clasificadas por sectores, las colecciones para la Primavera-Verano 2018 de marcas de Confección Femenina, Masculina, Moda Joven y Urbana, Fiesta, Baño, Moda Sostenible, Ceremonia y Complementos, así como propuestas de Moda-Pronta para el Otoño- Invierno 2017/18. El salón presentó en esta edición un nuevo formato, más compacto, resultado de la reordenación y rediseño de sus espacios y sectores.

Además, el salón ocupó el área exterior frente al pabellón 12, donde se desarrollaron diversas actividades de dinamización, como los desfiles de la pasarela MOMAD Catwalk con más de 50 firmas participantes, y el espacio para el descanso y el ocio de la Summer Terrace, que tuvieron una "gran acogida por parte de los visitantes profesionales y expositores".

Entre las marcas nacionales e internacionales presentes en esta edición de MOMAD Metrópolis, se encontraban Laurel, Escada Sport, E. Ferri, El Caballo, Oky, The Code, By Morgana Italy, Riverside, The Extreme Collection, M. de Miguel, Escorpión, Javier Simorra, Vilagallo, Alchera, Lola Lunares, Grand Soir o Sonia Peña.