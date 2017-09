'Fangoria' actuará el 19 de septiembre junto a 'Jafi Marvel' en el Palacio de Deportes

5/09/2017 - 13:29

'Fangoria' actuará el 19 de septiembre junto a 'Jafi Marvel' en el Palacio de Deportes. El concejal de Festejos, Miguel Sainz, ha presentado junto a la directora de Onda Cero La Rioja, Pilar Santaolalla, el promotor musical Luis Miguel López, gerente de Pámpano Eventos, y la teclista del grupo Jafi Marvel, Ainhoa Tilve, el concierto que se celebrará con patrocinio municipal, organizado por el Ayuntamiento de Logroño y 'Onda Cero'.

"Se trata del segundo patrocinio publicitario de un concierto en San Mateo - el primero ha sido el de Robe de Extremoduro que tocará en el Palacio Deportes el martes 19- una nueva colaboración público-privada de la que se beneficiarán los logroñeses, en este caso, con entrada gratuita vía invitación o en el caso de Robe con precios reducidos de entre 20 y 30 euros ", ha explicado el concejal de Festejos, Miguel Sáinz.

Las invitaciones gratuitas se podrán recoger en las oficinas de Onda Cero y del resto de patrocinadores. En este punto, la directora de la emisora, ha indicado que la radio repartirá 2.000 invitaciones, con un máximo de cuatro por persona, ya desde mañana a las 09,00 horas, y hasta que se agoten. Los otros patrocinadores tendrán 200 y ellos, ha explicado, determinarán cómo realizarán su entrega.

En concreto son Riojacer, Jorge Fernández, Callaghan, Cocinaspuntocom, concesionario Autoberón, Parque Rioja, Cata Natura, Renoven, Peras de Rincón, Auto Moriz, Grúas González e Hijos, Laboral Kutxa, Bankoa, Mercedes centro deportivo spa, Consejo de Juventud de Logroño y Rioja2. El aforo es de 5.000 personas.

Santoalalla ha indicado que el concierto es la guinda a la celebración del 25 aniversario de 'Onda Cero' en La Rioja. Ha detallado que llevaban detrás de 'Fangoria' "desde marzo" y ahora se puede materializar y "además en plenos San Mateos'.

El concierto de 'Fangoria' irá precedido por la actuación del grupo riojano 'Jafi Marvel', un conjunto riojano cuyo estilo se puede clasificar en "electrónica con guitarras". Para la teclista se trata de una "excelente oportunidad" el compartir escenario con una artista de reconocida trayectoria.

Las puertas del Palacio de Deportes se abrirán a las 21,00 horas, si bien desde la producción se ha pedido "por motivos de seguridad" acudir con antelación y hacerlo sin "bolsos grandes o mochilas".

Por su parte, Sainz ha subrayado que "Fangoria y Jafi Marvel añaden música electrónica a los diferentes estilos (pop, pop rock, rock duro, hip hop y música de los 60 y 70) ya anunciados por el Ayuntamiento y que configuran la más amplia y variada oferta musical de gran formato de los últimos años, con un total de 6 grandes conciertos (3 en el Ayuntamiento, 2 en la plaza del Mercado y 2 en el Palacio de los Deportes con patrocinio municipal).

El Ayuntamiento de Logroño patrocina este concierto con 9.500 euros más IVA, convirtiéndose tras el promotor Atresmedia en el patrocinador principal del evento.

El concejal ha agradecido la iniciativa y el enorme esfuerzo organizativo e inversor de Atresmedia Radio, muy especialmente el de su directora en La Rioja, Pilar Santaolalla, que lleva meses luchando para poner la guinda a los 25 años en la Rioja de Onda Cero". Igualmente ha indicado que "sin el esfuerzo de Atresmedia, y sin la aportación municipal y de hasta 16 empresas colaboradoras no hubiera sido posible traer a Fangoria a Logroño en abierto y gratis".

Para el concejal, este concierto, como el de Robe o el de Tributo Queen en 2016, pone de manifiesto lo acertado del "giro dado a la programación musical de los Sanmateos, con la inclusión el año pasado de una línea de patrocinios municipales para incentivar a los promotores y traer grandes grupos en San Mateo a precios reducidos o incluso gratis".El concejal ha recordado que el concierto Fangoria y Jafi Marvel se suma al de Robe y Vuelo 505, teloneros también riojanos, que ha sido patrocinado por el Ayuntamiento con 5.990 euros mas IVA, y "cuya venta de entradas transcurre según lo previsto".

JAFI MARVEL

El grupo riojano tiene 3 discos publicados. El sonido es básicamente pop-rock electrónico, aunque algunas canciones son más synth-pop, otras más indietrónica, y otras más techno.

El primer disco lo grabaron en Berlín con Luis Miguélez (Dinarama, Glamour to kill), el segundo en Madrid con Big Toxic (Fangoria, La Fura del Baus, Dirty Princess), y el tercero (al igual que este cuarto que está a punto de ver la luz) fue grabado en su propio estudio de Logroño con Jafi a la producción (de hecho, él había producido a otros artistas con anterioridad pero nunca había firmado ningún trabajo propio). Los dos primeros se distribuyeron con Satélite K (Barcelona) y para el último se optó por Rock CD (Madrid).

Las giras de presentación superan el centenar de conciertos por toda España, en salas como El Sol, Heineken o Siroco (en Madrid), Sant Jordi Club, Salamandra o Razz3 (en Barcelona), etc. Y han compartido escenario con grupos como Fangoria, OBK, Glamour to Kill, etc.

Su público es de estilo muy variado ,como le ocurre a bandas con sonidos afines al suyo (Depeche Mode, Pet Shop Boys, Fangoria, etc.). Desde público moderno e indie, pasando por el público gay (han tocado en varios Orgullos, incluido el de Madrid), al público más oscuro y electrónico.

Para este cuarto disco, 'Desequilibrio', ya han sacado un videosingle de adelanto. Se titula 'Maldito Insomnio' y está gustando mucho tanto la canción como el clip. El vídeo está realizado por la productora logroñesa Distrito 101, muy en boca de todo el mundo ahora mismo.

FANGORIA Y SUS "ROBOTS ROMANTICOS"

Por su parte 'Fangoria' llega así a Logroño con su última composición, 'Canciones para robots románticos', en un acto incluido en la celebración del 25 aniversario de presencia de la emisora Onda Cero en la capital riojana.

Es un grupo de música electrónica español formado por Alaska como vocalista y Nacho Canut a los teclados y bajo. El grupo comenzó su andadura a finales de los 80 y ha permanecido activo hasta la actualidad con más de 37 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Precisamente, uno de los atractivos de este concierto en San Mateo es el público al que va dirigido, que abarca todo tipo de edades y sectores.

'Canciones para robots románticos' es el duodécimo álbum de estudio de Fangoria, publicado el 12 de febrero de 2016, por los sellos Warner Music Group y DRO. Mientras concluía la era Cuatricromía, Fangoria trabajaba en el álbum durante 2015, al colaborar con Guille Milkyway y Jon Klein que ya producieron el disco anterior. Durante el desarrollo del álbum, Alaska y Nacho empezaron a subir algunas imágenes de sus sesiones de grabación en sus respectivas cuentas de Instagram.

Del álbum se publicaron tres sencillos: "Geometría polisentimental", "Fiesta en el infierno" e "Iluminados". El primero de estos volvió a ingresar en los diez primeros puestos de Promusicae. El álbum fue certificado con disco de oro al superar las veinte mil copias vendidas en España.