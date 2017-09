ANPE ve el bilingüismo como una "mentira" y pide a Educación que "apueste realmente por los centros públicos"

5/09/2017 - 13:37

Responsables de ANPE han analizado hoy el inicio del curso escolar, que se producirá en La Rioja a partir del próximo jueves, 7 de septiembre, calificando el modelo de bilingüismo como una "mentira" y pidiendo que "apueste realmente por los centros públicos".

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el presidente de ANPE-Rioja, Gustavo Navas, y la responsable del Servicio de Defensor del Profesorado, Clara Álvarez, han criticado el modelo de bilingüismo puesto en marcha por la Consejería de Educación, establecido, en palabras de Navas, como "un único modelo cerrado".

El presidente de ANPE ha considerado que la orden es "claramente discriminatoria para los centros públicos" y ha creído que es el consejero de Educación quien "está haciendo mal su trabajo" no propiciando que los centros públicos apliquen el bilingüismo.

Además, para Álvarez, el modelo "es una metira; los profesores no son bilingües, los alumnos no son bilingües". Para Navas, "lo más razonable para mejorar en una lengua extranjera es el refuerzo con docentes nativos, metodologías activas y disminución de la ratio en los grupos de idiomas".

Se ha preguntado si queremos "hipotecar" lo que los alumnos aprendan en otras materias y ha creído que creará "lagunas" en otras asignaturas "para que aprendan inglés".

Por otro lado, y con un porcentaje de interinidad de entre el 27 y el 28 por ciento, el presidente de ANPE ha pedido un "diseño actualizado de las plantillas del personal fijo en los centros públicos, que evite la precariedad de amplias bolsas de interinos y que suponga una oferta de oposiciones real, continua y con garantías de equidad".

También ha pedido al consejero de Eduación que "elimine la falacia de centros sostenidos con fondos públicos" y "apueste realmente por los centros públicos".

A este respecto, ha calificado de "pobre" que "no respalde prácticas innovadoras, como las comunidades de aprendizaje o el método Montessori". A su juicio, el consejero "no está abierto a reforzar la innovación" y no apoya las iniciativas que toman los centros.

En cuanto a la eliminación de los exámenes de septiembre, ha señalado que "no se ha hecho con consenso" ni con "debate". Álvarez, por su parte, ha señalado que supone una "presión" al profesorado para que apruebe a los alumnos, además de una "degradación" tanto de su labor como del hecho de estudiar para aprobar.

Por último, la también secretaria de Comunicación ha indicado, en relación a la demanda del barrio de Los Lírios para tener un colegio, que "no se trata de tener un colegio en la puerta de casa, pero sí en todos los barrios".

Ha creído que "se ha dado la vuelta" al concepto de que los padres puedan elegir colegios para sus hijos, ya que deben tener garantizado un centro público en su barrio y, además, poder elegir, si así lo estiman, ir a otro por su proyecto educativo.